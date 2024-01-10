Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99’u 14, 18 ve 22 ayar altın çıkıyor: Hurdacılara 3 kuruş paraya sakın vermeyin

Son yıllarda, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar altın fiyatlarını artırmıştır. Bu durum, atılan elektronik cihazlar içindeki altın değerinin keşfini önemli hale getiriyor. Çoğu insan, bozulmuş veya eskiyen cep telefonları, bilgisayarlar gibi cihazları düşünmeden atıyor. Ancak, bu cihazların birçoğu gerçekte küçük miktarlarda da olsa altın içermektedir.

Teknolojik Cihazlarda Altın Kullanımı Teknolojik cihazlar, özellikle bilgisayar anakartları, cep telefonları ve hatta bazı uzaktan kumandalar, elektrikli mutfak aletleri gibi ürünler, iletkenlik ve paslanmazlık özellikleri nedeniyle altın içerir. Bu altın, genellikle bağlantı noktalarında, devre kartlarındaki iğnelerde ve diğer küçük parçalarda bulunur.