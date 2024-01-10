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Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99'u 14, 18 ve 22 ayar altın çıkıyor: Hurdacılara 3 kuruş paraya sakın vermeyin

Teknolojik atıklar, içerdiği altın gibi değerli metallerle hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu sebeple, eski veya arızalanmış elektronik cihazları atmadan önce, bu cihazların içindeki değerli metallerin ve geri dönüşüm potansiyellerinin farkında olmak önemlidir. Geri dönüşüm firmalarıyla iş birliği yaparak, siz de hem ekonomik kazanç elde edebilir hem de çevreye önemli bir katkıda bulunabilirsiniz. Eski ve bozuk elektronik cihazlar, geri dönüştürüldüğünde değerli metalleri yeniden kullanılabilir hale getirebilir. Bu süreç, hem çevreyi korur hem de yeni ürünlerin üretiminde kullanılan kaynakların azaltılmasına katkı sağlar.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 11:42 Güncelleme 10 Ocak 2024, 11:42
Herkes çöpe atıyor ama yüzde 99’u 14, 18 ve 22 ayar altın çıkıyor: Hurdacılara 3 kuruş paraya sakın vermeyin

Son yıllarda, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar altın fiyatlarını artırmıştır. Bu durum, atılan elektronik cihazlar içindeki altın değerinin keşfini önemli hale getiriyor. Çoğu insan, bozulmuş veya eskiyen cep telefonları, bilgisayarlar gibi cihazları düşünmeden atıyor. Ancak, bu cihazların birçoğu gerçekte küçük miktarlarda da olsa altın içermektedir.

Teknolojik Cihazlarda Altın Kullanımı

Teknolojik cihazlar, özellikle bilgisayar anakartları, cep telefonları ve hatta bazı uzaktan kumandalar, elektrikli mutfak aletleri gibi ürünler, iletkenlik ve paslanmazlık özellikleri nedeniyle altın içerir. Bu altın, genellikle bağlantı noktalarında, devre kartlarındaki iğnelerde ve diğer küçük parçalarda bulunur.

Anakartlar: Küçük Ama Değerli

Telefon tamircileri anakartların değerini vurguluyor. Anakartlardaki sarı alaşımların büyük bir kısmının altın olduğunu belirtiyor. Bu altın, elektronik cihazların daha verimli çalışmasını sağlamakta ve korozyona karşı koruma sunmaktadır.

Altının Geri Kazanım Süreci

Elektronik atıklardan altın çıkarmanın yöntemleri genellikle karmaşık ve tehlikeli kimyasallar içerir. Demir bidonlar içinde kezzap ve asitli su karışımları kullanılarak yapılan bu işlem, uzmanlık ve dikkat gerektirir. Bu nedenle, vatandaşların kendi başlarına bu işlemleri yapmaları önerilmez.

Anakartlardan altın çıkarma işlemi, genellikle karmaşık ve tehlikeli kimyasal süreçleri içerir. İşte bu işlemin temel adımları:

1. Anakartları Toplama ve Hazırlama

  • İlk adım, eski bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer elektronik cihazlardan anakartları toplamaktır.
  • Anakartlar üzerindeki plastik veya metal gibi altın olmayan parçaların çıkarılması gerekebilir.

2. Kimyasal Maddelerin Kullanımı

  • Altın çıkarma işlemi için genellikle kuvvetli asitler kullanılır. En yaygın olarak kullanılan asitlerden biri Kral Suyu'dur (Aqua Regia), nitrik asit ve hidroklorik asit karışımıdır.
  • Kral Suyu, altını diğer metallerden ayırarak çözündürebilir.

3. Altını Çözündürme

  • Anakartlar, bu asit karışımına daldırılır. Bu süreçte altın, kimyasal reaksiyon sonucu çözünür ve sıvı içinde erir.
  • Bu işlem sırasında dikkatli olunmalıdır çünkü bu asitler son derece tehlikelidir ve ciddi yanıklara neden olabilir.

4. Altının Ayrıştırılması

  • Çözeltiden altını ayrıştırmak için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan biri, çözeltiye başka bir kimyasal ekleyerek altını katı formda çökeltmektir.
  • Bu süreçte çöken katı altın, filtre edilir ve yıkanır.

5. Altının Arıtılması ve Dökümü

  • Son aşamada, elde edilen altın daha saf bir forma dönüştürülür ve istenirse döküm işlemi yapılır.
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