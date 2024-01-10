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Kenarda köşede çeyrek gram altını olanlar muhakkak kontrol edin! Altını böyle aldıysanız eyvah eyvah

Değerli metallerden biri olan altın, yüzyıllardır insanlığın ilgisini çekiyor ve tarih boyunca önemli bir varlık olarak varlığını sürdürüyor. Ancak bu değerli madde sahtecilerin dikkatini çektiği için altın alım satımında dikkatli olmak gerekiyor. Altın tarih boyunca hem mücevher yapımında hem de ekonomik anlamda kullanıldı. Altının dayanıklılığı, parlaklığı ve nadir bulunma özellikleri onu değerli kılan unsurlar arasında yer alıyor. Altın, yatırım aracı olarak da tercih edilerek portföy çeşitlendirmesinde önemli bir rol oynuyor.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 08:34 Güncelleme 10 Ocak 2024, 08:34
Kenarda köşede çeyrek gram altını olanlar muhakkak kontrol edin! Altını böyle aldıysanız eyvah eyvah

Gerçek altın, her zaman parlak ve sabit bir ışıltıya sahiptir. Sahte altın ise genellikle daha mat görünür ve farklı ışık koşullarında renk değiştirebilir. Ayrıca, gerçek altın daha yoğun bir yapıya sahipken sahte altın daha hafif olabilir. Bu gözlemler gerçek ve sahte altını ayırt etmede ilk adım olarak kullanılabilir.

TEST EDİN!

Bu basit test, altın takınızı avucunuzda birkaç dakika tutarak yapılır. Gerçek altın, ciltle temas ettiğinde herhangi bir renk değişikliğine neden olmaz. Ancak sahte altın, terle etkileşime girerek ciltte yeşilimsi veya mavimsi bir renk bırakabilir.

Sıvı fondöten ve pudra, altın takıları test etmek için kullanılabilir. Bu maddeleri cildinize sürdükten sonra, altın takınızı cilde bastırın. Eğer takınız siyah bir iz bırakıyorsa, bu genellikle altının gerçek olduğunu gösterir.

Altın takınızın yanına bir mıknatıs koyarak bu testi yapabilirsiniz. Gerçek altın manyetik olmadığı için mıknatıs tarafından çekilmez. Ancak bu test tek başına yeterli olmayabilir, çünkü bazı diğer metaller de manyetik değildir.

Altın, yoğun bir metal olduğu için suda batma eğilimindedir. Altın takınızı bir kap suya koyduğunuzda, eğer batıyorsa, bu genellikle gerçek altın olduğunu gösterir. Ancak bu test, altın kaplama gibi durumlarda yanıltıcı olabilir.

Gerçek altının ayarı, saflık derecesini gösterir. Örneğin, 24 ayar altın %100 saf altındır. Sahte altınlar ise genellikle daha düşük saflıkta bir metaldir ve bu ayarlarla karıştırılmamalıdır.

Sahte altın kaplama zamanla aşınabilir ve altındaki değersiz metal ortaya çıkabilir. Gerçek altın ise aşınmaya daha dayanıklıdır ve parlaklığını uzun süre korur.

Gerçek altın, sahte altına göre daha yoğundur ve aynı boyuttaki bir parça, sahte bir altından daha ağırdır. Bu fark, altının saflığını belirlemek için kullanılabilir.

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