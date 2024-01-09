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YENİ YIL YENİ PROMOSYON! Asgari ücret sonrası yarışa girdiler! Hangi banka yüksek promosyon veriyor? Emeklilerin gözü burada

Bankalar, promosyonda yeni yılın ilk kampanyalarını açıklamaya başladı. Maaşlara yansıtılacak Ocak artışının etkisiyle kampanyaların önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor. Ayrıca pek çok emekliye de bir üst dilimdeki promosyon tutarından yararlanma imkanı doğdu. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 16:45 Güncelleme 09 Ocak 2024, 16:54
YENİ YIL YENİ PROMOSYON! Asgari ücret sonrası yarışa girdiler! Hangi banka yüksek promosyon veriyor? Emeklilerin gözü burada

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan banka promosyonlarında yeni yılın ilk kampanyaları başladı. EYT'liler de dahil emekliler 12 bin liraya varan promosyon alabiliyor. Kimi bankalar hiçbir koşul aramadan kimileri de otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla alışveriş yapma gibi şartlarla ödemeyi artırıyor.

YENİ MAAŞ ETKİSİ
Ocak kampanyaları yavaş yavaş açıklanırken, promosyon tutarının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Bunda Ocak ayı ile birlikte yüzde 49.25'e varan oranda zamlanacak maaşların da etkisi olacak. Bankaların aylıklardaki yükselişin etkisiyle kampanyalara hız vermesi bekleniyor.

Ayrıca Ocak'ta pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu yükseltecek. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?
3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen güncel promosyon kampanyaları şöyle:

* AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400, en çok toplamda 2.000 lira chip para.

* DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları…


* FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.


* GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.

* HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.


* İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.


* KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.


* ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.


* TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.


* VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.


* YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Buna ilaveten 2 fatura ödeme talimatına 500, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

* ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

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YENİ YIL YENİ PROMOSYON! Asgari ücret sonrası yarışa girdiler! Hangi banka yüksek promosyon veriyor? Emeklilerin gözü burada
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