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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Çiftçiye destek 63 milyarı aştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ocak 2024 Güncelleme 09 Ocak 2024, 07:01
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Çiftçiye destek 63 milyarı aştı

Tarım Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan destekler geçtiğimiz sene 63 milyar lirayı aştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Yumaklı, bitkisel üretimde 42.9 milyar, hayvansal üretimde 14.9 milyar, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 4.9 milyar, su ürünlerinde 266 milyon ve tarımsal Ar-Ge çalışmaları kapsamında 430 milyon lira destekleme ödemesi yaptıklarını duyurdu.



ÜRETİCİ BİRLİKLERİ DERECELENDİRİLİYOR
Kooperatifçiliği ve üretici birliklerini teşvik etmek amacıyla derecelendirme dönemi başladı. Tarımsal amaçlı örgütler, todes. tarimorman.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Bakanlığın belirlediği kriterler üzerinden 60 ve üzeri puan alan kooperatif, ıslah amaçlı üretici birlikleri ve üretici birlikleri, uygulanan birçok destekten bu sayede yararlanabilecek.



KRIPTO YASASI GELİYOR
Türkiye'nin, OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması için çalışmalara hız verildi. Şubat ayında yapılacak FATF Genel Kurulu öncesi, kripto para yasa teklifinin Meclis'e sunulup yasalaştırılması ve 'gri liste' defterinin kapatılması hedefleniyor. Teklifte yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle:

- Kripto varlıkların yasal çerçevesi çizilecek, vergilendirme yapılacak.

- Bu varlıklar üzerinden kara para aklanmasının önüne geçilecek.

- Kripto para işlemi yapan borsalara sermaye şartı getirilecek ve kuruluş sürecinde teminat istenecek.

- Varlık ihraç ve dağıtımını yapanlar ile yatırımcıların uyacakları ilkeler birer birer sıralanacak.

- Sektördeki mevcut şirketlere altyapı çalışmaları için belirli bir süre verilecek.
Zübeyde YALÇIN



500 MİLYON DOLARLIK İMZA
Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'tan 3 yıl vadeli 500 milyon dolar kaynak temin etti. Bankadan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası'nın, Çin ile karşılıklı dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla kredi anlaşması imzaladığı belirtildi. Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERE DESTEK
"Bankamız, yerel para dilimi de içeren kredi anlaşmasından elde edilecek fonlama ile başta ihracatçılarımız olmak üzere ülkemizin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere katkı sağlamaya ve ekonomik değer üretmeye devam edecektir. Bankamız son yıllarda attığı adımlarla, uluslararası finans kuruluşları ile yakın işbirliğini sürdürerek, dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejisini uygulamaya devam etmektedir."



CANİK GÖZÜNÜ YENİ PAZARLARA ÇEVİRDİ
Canik, 2023 yılında büyümesini sürdürdü. 4 kıtada 13 yurt dışı fuarına katılan CANiK, ihracatını da dolar bazında yüzde 75 oranında artırdı.

2023 yılında gerçekleşen fuarlar kapsamında, 750 binden fazla ziyaretçi ile buluşan CANiK, 2024'te de ihracatta yeni pazarlara açılma hedefi ile yoluna devam edecek. CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "2024 yılında da kendimize büyük hedefler belirledik, yoğun bir ihracat rotası gerçekleştireceğiz" dedi.

CANiK'in kuruluşunun 25'inci yılı olan 2023'te belirledikleri hedefleri aşarak yola devam ettiklerini belirten Aral, "Önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda ihracat halkamızı genişletmeyi sürdüreceğiz. 2023 yılını sektörümüz ve şirketimiz adına çok verimli bir şekilde tamamladık, 2024 yılında çıtayı daha yukarılara çıkarmak için hazırız. Yeni yatırımlar yapmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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