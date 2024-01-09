Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Çiftçiye destek 63 milyarı aştı

Tarım Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan destekler geçtiğimiz sene 63 milyar lirayı aştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız" dedi.

Yumaklı, bitkisel üretimde 42.9 milyar, hayvansal üretimde 14.9 milyar, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 4.9 milyar, su ürünlerinde 266 milyon ve tarımsal Ar-Ge çalışmaları kapsamında 430 milyon lira destekleme ödemesi yaptıklarını duyurdu.