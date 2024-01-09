Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: Çiftçiye destek 63 milyarı aştı

500 MİLYON DOLARLIK İMZA
Ziraat Bankası, Çin Exim Bank'tan 3 yıl vadeli 500 milyon dolar kaynak temin etti. Bankadan yapılan açıklamada, Ziraat Bankası'nın, Çin ile karşılıklı dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla kredi anlaşması imzaladığı belirtildi. Açıklamada anlaşmaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERE DESTEK
"Bankamız, yerel para dilimi de içeren kredi anlaşmasından elde edilecek fonlama ile başta ihracatçılarımız olmak üzere ülkemizin ekonomik gelişimi için öncelikli olan tüm sektörlere katkı sağlamaya ve ekonomik değer üretmeye devam edecektir. Bankamız son yıllarda attığı adımlarla, uluslararası finans kuruluşları ile yakın işbirliğini sürdürerek, dış finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme stratejisini uygulamaya devam etmektedir."
CANİK GÖZÜNÜ YENİ PAZARLARA ÇEVİRDİ
Canik, 2023 yılında büyümesini sürdürdü. 4 kıtada 13 yurt dışı fuarına katılan CANiK, ihracatını da dolar bazında yüzde 75 oranında artırdı.
2023 yılında gerçekleşen fuarlar kapsamında, 750 binden fazla ziyaretçi ile buluşan CANiK, 2024'te de ihracatta yeni pazarlara açılma hedefi ile yoluna devam edecek. CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "2024 yılında da kendimize büyük hedefler belirledik, yoğun bir ihracat rotası gerçekleştireceğiz" dedi.
CANiK'in kuruluşunun 25'inci yılı olan 2023'te belirledikleri hedefleri aşarak yola devam ettiklerini belirten Aral, "Önümüzdeki dönemde yeni pazarlarda ihracat halkamızı genişletmeyi sürdüreceğiz. 2023 yılını sektörümüz ve şirketimiz adına çok verimli bir şekilde tamamladık, 2024 yılında çıtayı daha yukarılara çıkarmak için hazırız. Yeni yatırımlar yapmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.