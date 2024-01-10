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REFAH PAYI İÇİN YÜZDE 7.5 SENARYOSU | Kök maaş ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kurlu’nun maaşına ek zam formülü! Memura emekliye ne ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü yapılacak ek zamda. Bu kapsamda refah payı ile zam oranının yükseltilmesi, taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde. Öte yandan ocak zammı yüzde 49.25 çıkan memurlar yeni maaşlarını ayın 15’inde 14 günlük fark ile alacak. Memur emeklilerine ise ay içinde en az 1 aylık, en çok 3 aylık zam farkı ödenecek. Maaşını aylık alana en az 4 bin 864 fark yatırılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 13:11 Güncelleme 10 Ocak 2024, 07:30
REFAH PAYI İÇİN YÜZDE 7.5 SENARYOSU | Kök maaş ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kurlu’nun maaşına ek zam formülü! Memura emekliye ne ödenecek?

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Milyonların Ocak zamları belli oldu. Asgari ücret yüzde 49.11, memurların ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 49.25 zamlanırken, mevzuata göre bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı ise yüzde 37.57 olarak gerçekleşti.

ÖDEMELER NE ZAMAN?
Ocak zamları öğrenirken, gözler de ödemelere çevrildi. Memurlar yüzde 49.25 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Zam 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiği için, maaşla birlikte 14 günlük zam farkı da yatırılacak.

Memur emeklileri ise aylıklarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 49.25 zam ile oluşan fark, ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak.

KİME, NE KADAR ALACAK?
Tabii memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Bu nedenle bazı emeklilere 1 aylık zam farkı verilirken, bazılarına da 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.


EN AZ 4.864 TL FARK
Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.

YAŞLI VE ENGELLİLERİN AYLIĞI HESAPTA
Yaşlıların ve engellilerin Ocak ayı aylıkları hesaplara yatırılırken, memur maaş katsayısında yaşanan artışla oluşan zam farkının Şubat'ta ödeneği açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3.2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını belirterek, "Ocak ayı zam farklarını, Şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.

2 BAKANLIKTAN ÇALIŞMA
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11.68 puanlık fark oluşurken, bu farkı gidermek için kollar sıvandı.

Emekliye refah payı ne olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı hem refah payı ile zam oranını yükseltecek hem de halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini artıracak formülleri masaya yatırdı. Hazırlanan çalışma bu hafta Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

EŞİT ZAM OLUR MU?
Çalışmanın detayları ve alınacak karar merakla bekleniyor. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yükseltilerek, memur emeklileriyle oluşan farkın kapatılması bekleniyor. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklilerinin artışı olan yüzde 49.25'e yükseltilmesi mümkün.

Refah payı için düğmeye basıldı

TEMMUZ FARKI GÖZETİLİRSE
Ocak ayı için zam oranının eşitlenmesi durumunda, bu kez Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine oluşabilecek zam farkına dikkat çekiliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

BU FORMÜLE GÖRE NE OLUR?
Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 çıkacak. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.

Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınabileceği belirtiliyor. Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor.

Söz konusu formül kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yansıtılacak refah payı 6.5-7.5 puan seviyelerinde olabilecek.

TABAN AYLIK NE OLUR?
Çalışmalarda dikkate alınan bir konu da emeklilerin taban aylıkları. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 lira. Bu tutarın da yükseltilmesi gündemde. Burada 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa en düşük aylık ödemesi 10 bin 317 lira seviyesine çıkacak.

NASIL HESAPLAMA YAPILACAK?
Refah payı ile yükseltilmesi beklenen Ocak zammı hesaba yatırılan paraya değil kök aylıklara yansıtılacak. Bu şekilde hesaplanan tutara, eğer kök aylık 7 bin 135 lira 19 kuruşun altında çıkmışsa yüzde 5, üstünde çıkmışsa yüzde 4 ek ödeme eklenecek.

Kök maaş ve ek ödemenin tutarı taban aylık tutarının altındaysa ikinci bir artış söz konusu olacak. Yapılacak ödeme taban tutara tamamlanacak. Taban aylık ödemesinin üstünde bir rakam çıkarsa, emekli hesaplanan kök aylığı ve ek ödemesini hesabında görecek.

HAFTAYA MECLİS'E GELİYOR
Zamların maaşlara yansıması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Meclis 16 Ocak'ta açılır açılmaz düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.

Emeklilere zamlı aylık ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor. Düzenleme yetişmezse, ilave zam farkları kanun çıktıktan sonra ödenebilecek.

REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM NE DEMEK?
Refah payı çalışanların olası kur, fiyat gibi dalgalanmalardan korunması için hayata geçirildi. Refah payı memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktara deniyor.

Seyyanen zam ise tüm çalışanlara yüzdelik değil eşit zam yapılması anlamına geliyor. Geçen yıl memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı.

FORMÜLLERE GÖRE YENİ MAAŞ TABLOSU

Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 10.875,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75

Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.020,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00

Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.165,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25

Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.310,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50

Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.455,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75

Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.600,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00

Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.745,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25

Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 11.890,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50

Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.035,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75

Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.180,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00

Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.325,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25

Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.470,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50

Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.615,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75

Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.760,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00

Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 12.905,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25

Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.050,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50

Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.122,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13

Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.195,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75

Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.340,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00

Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.485,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25

Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.630,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50

Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.775,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75

Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 13.920,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00

Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.065,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25

Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.210,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50

Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.355,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75

Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.500,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00

Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.645,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25

Mevcut maaş: 10.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.790,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50

Mevcut maaş: 10.300,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 14.935,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75

Mevcut maaş: 10.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.080,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00

Mevcut maaş: 10.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.225,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25

Mevcut maaş: 10.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.370,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50

Mevcut maaş: 10.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.515,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75

Mevcut maaş: 10.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.660,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00

Mevcut maaş: 10.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.805,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25

Mevcut maaş: 11.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 15.950,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50

Mevcut maaş: 11.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.095,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75

Mevcut maaş: 11.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.240,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00

Mevcut maaş: 11.300,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.385,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25

Mevcut maaş: 11.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.530,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50

Mevcut maaş: 11.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.675,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75

Mevcut maaş: 11.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.820,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00

Mevcut maaş: 11.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 16.965,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25

Mevcut maaş: 11.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.110,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50

Mevcut maaş: 11.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.255,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75

Mevcut maaş: 12.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.400,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00

Mevcut maaş: 12.100,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.545,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25

Mevcut maaş: 12.200,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.690,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50

Mevcut maaş: 12.400,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 17.980,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00

Mevcut maaş: 12.500,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.125,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25

Mevcut maaş: 12.600,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.270,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50

Mevcut maaş: 12.700,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.415,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75

Mevcut maaş: 12.800,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.560,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00

Mevcut maaş: 12.900,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.705,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25

Mevcut maaş: 13.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 18.850,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50

Mevcut maaş: 14.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 20.300,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00

Mevcut maaş: 15.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 21.750,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50

Mevcut maaş: 16.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 23.200,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00

Mevcut maaş: 17.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 24.650,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50

Mevcut maaş: 18.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 26.100,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00

Mevcut maaş: 19.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 27.550,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50

Mevcut maaş: 20.000,00
Yüzde 45 zamlı maaş: 29.000,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00

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