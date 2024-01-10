REFAH PAYI İÇİN YÜZDE 7.5 SENARYOSU | Kök maaş ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kurlu’nun maaşına ek zam formülü! Memura emekliye ne ödenecek?

ÖDEMELER NE ZAMAN? Ocak zamları öğrenirken, gözler de ödemelere çevrildi. Memurlar yüzde 49.25 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 15 Ocak'ta hesaplarında görecek. Zam 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiği için, maaşla birlikte 14 günlük zam farkı da yatırılacak.

Milyonların Ocak zamları belli oldu. Asgari ücret yüzde 49.11, memurların ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 49.25 zamlanırken, mevzuata göre bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı ise yüzde 37.57 olarak gerçekleşti.

Memur emeklileri ise aylıklarını ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 49.25 zam ile oluşan fark, ay içerisinde verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak.

KİME, NE KADAR ALACAK?

Tabii memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Bu nedenle bazı emeklilere 1 aylık zam farkı verilirken, bazılarına da 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.



EN AZ 4.864 TL FARK

Yüzde 49.25'lik zam ile en düşük memur emeklisi aylığı 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya çıktı. En düşük maaşta 4 bin 864 lira artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 4 bin 864 lira zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak.