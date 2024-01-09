Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Enerji Bakanlığı, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlatılan kalıcı yaz saati uygulaması ile 2016'nın Ekim ayından bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Bu tüketimin parasal karşılığının meskenlerde tek zamanlı tarifede 8.48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15.48 milyar lira olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları kaydetti: "Ülkemiz eğitim sisteminde tekli öğretim 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretim ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019'da üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir."