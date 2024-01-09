Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Enerji Bakanlığı, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlatılan kalıcı yaz saati uygulaması ile 2016'nın Ekim ayından bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını kaydetti.
Enerji Bakanlığı, Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde başlatılan kalıcı yaz saati uygulaması ile 2016'nın Ekim ayından bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını kaydetti.
Bu tüketimin parasal karşılığının meskenlerde tek zamanlı tarifede 8.48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15.48 milyar lira olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları kaydetti: "Ülkemiz eğitim sisteminde tekli öğretim 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretim ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019'da üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir."
ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN 20 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Türkiye'nin 2030 yılı Enerji Verimliği Stratejisi ve Eylem Planı'nı tanıtan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, kamu ve özel sektör işbirliğiyle 2030'a kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceklerini açıkladı.
Bayraktar, "Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkânı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız" diye konuştu.