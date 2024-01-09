Emekliye oransal zam: SSK ve Bağ-Kur’lular için çalışma hazırlandı! Refah payı ne kadar bekleniyor?

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak'tan sonra Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.

FARK HESAPLARA AKTARILACAK Memur emeklileri, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 zammın üstüne 2023 yılı Temmuz- Aralık döneminde oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25, işçi ve Bağ-Kur emeklileri de geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde oluşan TÜFE artışı oranında yüzde 37.57 zam alacak.

MALİYET HESABI YAPILDI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'nca hazırlanan alternatifli çalışmanın teknik ve bütçe çalışması da yapıldı. Emekliye refah payı hesabında, bütçe dengeleri, enflasyonla mücadele sürecine yansıması, deprem, EYT düzenlemesiyle birlikte bu yıl için 500 milyar liralık maliyet de dikkate alınırken, 11.68 puanlık farkın giderilmesine yönelik çalışma Kabine'de de değerlendirilecek.





REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat gibi dalgalanmalardan korunup mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulama. Memur, işçi ve emeklilerin aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktara deniliyor.

Seyyanen zam ise tüm çalışanlara yüzdelik değil eşit zam yapılması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında tüm memurlara 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılmıştı.