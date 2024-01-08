SSK ve Bağ-Kur’luya refah payı için karar zamanı: Gözler refah payı ve taban aylık için verilecek kararda! Kimler yararlanacak? Neler gündemde?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zam için Beştepe'ye çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zam için Beştepe'ye çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının refah payı ile giderilmesi bekleniyor.
Kesin zam oranının bu hafta açıklanması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.
İKİ SEÇENEK BULUNUYOR
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları bu ay yüzde 49.25 artırılırken, mevcut kanuna göre emekli işçi, esnaf ve çiftçi aylıklarındaki zam oranı yüzde 37.57'de kaldı.
Hem bu oranın hem de halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için hazırlık yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlanan alternatifli çalışma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kabine'de yapılacak değerlendirmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. En düşük emekli aylığında refah payı veya seyyanen zam düşünülen formüller arasında yer alıyor.
- SSK'lı: 7 milyon 500 bin
- Bağ-Kur'lu: 1 milyon 750 bin
- Emekli Sandığı: 1 milyon 650 bin
- Dul ve yetim, sürekli iş göremezlik geliri alan: 4.4 milyon
İŞTE YASA TAKVİMİ
Emekli zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere zam farkı ödenebilir. Düzenlemenin önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Başkan Erdoğan'ın masasına gidecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulamaya girecek.