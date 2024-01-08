SSK ve Bağ-Kur’luya refah payı için karar zamanı: Gözler refah payı ve taban aylık için verilecek kararda! Kimler yararlanacak? Neler gündemde?

Hem bu oranın hem de halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için hazırlık yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlanan alternatifli çalışma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kabine'de yapılacak değerlendirmenin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. En düşük emekli aylığında refah payı veya seyyanen zam düşünülen formüller arasında yer alıyor.





- SSK'lı: 7 milyon 500 bin

- Bağ-Kur'lu: 1 milyon 750 bin

- Emekli Sandığı: 1 milyon 650 bin

- Dul ve yetim, sürekli iş göremezlik geliri alan: 4.4 milyon





İŞTE YASA TAKVİMİ

Emekli zamlarının netleşmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere zam farkı ödenebilir. Düzenlemenin önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, daha sonra TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra ise Başkan Erdoğan'ın masasına gidecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulamaya girecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN