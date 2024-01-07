10 yıl sigortasını doldurana şahane emeklilik fırsatı! SGK’ya dilekçeyi getirene trink maaş bağlanıyor

İLK SİGORTALILIK TARİHİNİN ÖNEMİ
İlk sigortalılık tarihine göre yaştan emeklilik şartları değişiklik gösteriyor. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabiliyorlar.
Erkekler için ise 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olanlar, 55 yaşında ve 3600 gün primle emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Bu tarihler ve şartlar, emeklilik planlaması yaparken dikkate alınması gereken önemli faktörler arasında yer alıyor.
Bu sistem, Türkiye'deki sosyal güvenlik ve emeklilik yapısının esnek ve çeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Erken yaşlarda sigortalılığın başlaması ve 10 yıl gibi nispeten kısa bir sigortalılık süresi ile emeklilik imkanları, özellikle günümüz çalışma yaşamının değişken koşullarında önemli bir avantaj sağlıyor.