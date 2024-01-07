10 yıl sigortasını doldurana şahane emeklilik fırsatı! SGK’ya dilekçeyi getirene trink maaş bağlanıyor

Emeklilik sisteminde bir başka önemli nokta ise yaştan emeklilik. Prim günü eksik olmasına rağmen belirli bir yaşa ulaşmış kişiler 10 yıl, yani 3600 gün sigortalı olarak 'yaştan emekli' olma hakkına sahip olabiliyor. İlk sigortalılık tarihine göre değişen bu şartlar, hem kadın hem de erkek sigortalılar için farklı yaş ve prim günü gereklilikleri sunuyor.