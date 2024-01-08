Otomobil satışlarında yükseliş sürüyor! Lüks segmentte de artış yakalandı

OTOMOBİL SATIŞLARININ İLK 5'İ

Toplam 53 markanın yer aldığı satış listesinde, geçen yıl Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Otomobilde geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka 125 bin 348 ile Fiat oldu. Fiat'ı 117 bin 491 satışla Renault ve 71 bin 93 satışla Volkswagen izledi.

Opel, 61 bin 57 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot da 58 bin 549 satışla beşinci sırada yer aldı. Togg'un teslimatları 19 bin 583 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 12 bin 150 oldu.