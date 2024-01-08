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Otomobil satışlarında yükseliş sürüyor! Lüks segmentte de artış yakalandı

Otomobil satışları geçen yıl, 2022’ye kıyasla yüzde 63.2 yükseldiği 2023’te; lüks segmentte yüzde 38.3, ultra lüks segmentte yüzde 96.7’lik artış yakalandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Otomobil satışlarında yükseliş sürüyor! Lüks segmentte de artış yakalandı

Türkiye otomotiv pazarı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında satış rekoru kırarak, 2023'ü 1 milyon 232 bin 635 adet ile tamamlarken, yaşanan hareketlilik lükste de kendisini gösterdi.

Otomobil satışları 2023'te yüzde 63.2 artarak 967 bin 341 adet olarak gerçekleşirken, lüks segment (E) otomobil satışları yüzde 38.3, ultra lüks segment (F) otomobil satışları yüzde 96.7 arttı.

2022'de lüks segmentte 20 bin 647 otomobil satılırken, 2023'te bu sayı 28 bin 558 adede ulaştı. Ultra lüks F segmentte de satış rakamı 2022 yılındaki 3 bin 2 adetlik seviyesinden 5 bin 904 adede yükseldi.

OTOMOBİL SATIŞLARININ İLK 5'İ
Toplam 53 markanın yer aldığı satış listesinde, geçen yıl Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Otomobilde geçen yıl en fazla satış gerçekleştiren marka 125 bin 348 ile Fiat oldu. Fiat'ı 117 bin 491 satışla Renault ve 71 bin 93 satışla Volkswagen izledi.

Opel, 61 bin 57 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Peugeot da 58 bin 549 satışla beşinci sırada yer aldı. Togg'un teslimatları 19 bin 583 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 12 bin 150 oldu.

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