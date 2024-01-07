Emekli kök maaş zam hesabı değişti! Belli oldu, 7.500 TL alanlara yeni müjde geldi! 1999-2000 sonrası SGK’lılar %4-5 ek ödemeyle...

Ocak ayı itibariyle emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı yüzde 37.57, memur emeklilerine ise yüzde 49.25 artış uygulanacak.
Ocak ayı itibariyle emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı yüzde 37.57, memur emeklilerine ise yüzde 49.25 artış uygulanacak.
YENİ MAAŞ HESABI NASIL YAPILACAK?
Önce tüm kök aylıklara zam oranı yansıtılacak. Bu oran mevcut durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 37.57, memur emeklilerinde ise yüzde 49.25 olacak. Her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Böylece hem kök aylık hem ek ödeme tutarı yükselecek.
Örneğin; 15 bin lira maaşı olan bir memur emeklisine 600 lira (15.000 TL'nin % 4'ü) ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira yatırılıyordu. Bu emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 22 bin 387 lira 50 kuruş, bu tutar üzerinden ek ödemesi 895,50 lira (22.387,50 TL'nin % 4'ü) oldu. Emeklinin hesabına artık aylık 23 bin 283 lira (22.387,50 + 895,50) yatırılacak.
Ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alan emeklinin SSK ve Bağ-Kur emeklisi olduğunu düşünürsek. Bu emeklinin yeni aylığı yüzde 37.57 artışla 20 bin 635 lira 50 kuruşa, bu tutar üzerinden ek ödemesi 825,42 liraya çıktı. Emekliye artık 21 bin 460 lira 92 kuruş ödenecek. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının refah payı ile artırılması gündemde. Eğer böyle bir düzenleme yapılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yeni aylığının hesabı aynı yöntemle ancak yeni oran üzerinden yapılacak. Örneğin; artış memur emeklilerininki gibi yüzde 49.25'e yükseltilirse, ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira alana artık 23 bin 283 lira yatırılacak.
EK ÖDEMENİN ORANI NASIL BELİRLENİYOR?
Kimler yüzde 5 ek ödeme alıyor? 2023'ün ikinci yarısında ek ödemenin oranı 4 bin 780 lira 70 kuruşun üstü aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu sınır şimdi 7 bin 135 lira 19 kuruş oldu. Yeni kök aylıkları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların ise yüzde 5 olarak hesaplanacak.
HESABIMA 7 BİN 500 LİRA YATIRILIYOR? ZAM ORANI BU TUTARA MI EKLENECEK?
Ocak zammı yatırılan paraya değil, kök aylığa yansıtılacak. Eğer emeklinin kök aylığı 7 bin 500 liraysa bu tutara Ocak zammı ilave edilecek. Ancak emeklinin kök aylığı daha düşükse ve taban aylık ödemesi düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 lira yatırılıyorsa zam oranı kök aylığa eklenecek.
KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLİYOR? BUNA GÖRE ZAM HESABI NASIL YAPILACAK? REFAH PAYI GELİRSE HESAPLAMA NASIL DEĞİŞECEK
Emekliler kök aylıklarını e-Devlet'ten görerek hesaplama yapabilecek. e-Devlet ekranındaki 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümünde 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök aylığı gösteriyor.
Buradan kök aylığını gören emekli, hesabını yapabilecek. Örneğin; kök aylığı 6 bin lira olan bir emekli, 240 lira (6.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve bin 260 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 7 bin 500 lira alıyordu. Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 37.57'lik mevcut orana göre 8 bin 254 lira 20 kuruş (6.000 TL'nin % 37.57 artırılmış hali), ek ödemesi 330,17 lira (8.254,20 TL'nin % 4'ü) olacak. Toplam ödeme 8 bin 584 lira 37 kuruşa yükselecek. Ancak enflasyon zammına refah payı eklenmesi gündemde. Refah payı gelirse söz konusu emeklinin 6 bin lira olan aylığına yüzde 37.57'lik artış yerine, refah payı eklenmiş yeni oran yansıtılarak Ocak ayı kök aylığı bulunacak, ek ödeme de bu tutar üzerinden hesaplanacak. Örneğin; refah payıyla birlikte zam oranı memur emeklisiyle eşitlenirse, yeni kök aylık 8 bin 955 lira (6.000 TL'nin % 49.25 artırılmış hali), yeni ek ödeme 358,20 lira (8.955 TL'nin % 4'ü) olacak. Yeni kök aylık ve ek ödeme toplamı 9 bin 313 lira 20 kuruş olacak.
TABAN AYLIK ARTIRILIRSA ZAMLAR NASIL UYGULANACAK?
Halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban aylık ödemesinin de artırılması gündemde. Burada en çok konuşulan rakam 10 bin lira seviyesi. Taban aylık düzenlemesi yapılırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına önce Ocak ayı zam oranı yansıtılacak. Bu da mevcut durumda yüzde 37.57, refah payı eklenirse yeni oran eklenerek bulunacak. Çıkan tutara yeni kök aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme de ilave edilecek. Hesaplanan rakam yeni taban tutarın altındaysa, yapılacak ödeme bu tutara tamamlanacak. Eğer üstündeyse emekli kendi kök aylığı üzerinden ödeme alacak.