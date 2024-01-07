Emekli kök maaş zam hesabı değişti! Belli oldu, 7.500 TL alanlara yeni müjde geldi! 1999-2000 sonrası SGK’lılar %4-5 ek ödemeyle...

Ocak ayı itibariyle emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı yüzde 37.57, memur emeklilerine ise yüzde 49.25 artış uygulanacak.

YENİ MAAŞ HESABI NASIL YAPILACAK?

Önce tüm kök aylıklara zam oranı yansıtılacak. Bu oran mevcut durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 37.57, memur emeklilerinde ise yüzde 49.25 olacak. Her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Böylece hem kök aylık hem ek ödeme tutarı yükselecek.

Örneğin; 15 bin lira maaşı olan bir memur emeklisine 600 lira (15.000 TL'nin % 4'ü) ek ödemeyle birlikte 15 bin 600 lira yatırılıyordu. Bu emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 22 bin 387 lira 50 kuruş, bu tutar üzerinden ek ödemesi 895,50 lira (22.387,50 TL'nin % 4'ü) oldu. Emeklinin hesabına artık aylık 23 bin 283 lira (22.387,50 + 895,50) yatırılacak.