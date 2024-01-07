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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni hamle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yastık altındaki altınları ekonomiye kazandıracak yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi. Öte yandan Yılmaz, vatandaşın bankaya yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi amacıyla bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar atılacağını söyledi.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni hamle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla çok yönlü çalışma yürüttüklerini belirterek, "Altına hem ziynet hem de tasarruf amaçlı büyük ilgi var. Altın üretimini artırmak, madenciliği geliştirmek durumundayız. Sanayi ve Tarım Bakanlıkları çevresel hassasiyetleri dikkate alan, izin, ruhsat süreçlerini içeren bütüncül, ortak bir çalışma yapıyor. Altın üretime, yatırıma katkı sunarsa ülkeye faydası olur. Vatandaş dövizi evinde tuttuğunda ABD, Avrupa'ya sıfır faizli kredi açmış oluyor. Altın, dövizin sisteme dahil olması önemli" diye konuştu.

Yılmaz, vatandaşın bankaya yatırdığı altını ihtiyacı olduğunda çekebilmesi amacıyla bankaların fiziki altın teslimini kolaylaştırmaya yönelik yeni adımlar atılacağını söyledi. Türkiye'nin yastık altı altın stokunun 4 bin 670 ton ile yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğunu belirten Yılmaz, altın ithalatının üretim, ihracata teşvik, alt sınırın 1 gram olması, vergi uygulamaları ile haziran ekimde 2.8 milyar dolar azaldığını söyledi.

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