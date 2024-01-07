Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni hamle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla çok yönlü çalışma yürüttüklerini belirterek, "Altına hem ziynet hem de tasarruf amaçlı büyük ilgi var. Altın üretimini artırmak, madenciliği geliştirmek durumundayız. Sanayi ve Tarım Bakanlıkları çevresel hassasiyetleri dikkate alan, izin, ruhsat süreçlerini içeren bütüncül, ortak bir çalışma yapıyor. Altın üretime, yatırıma katkı sunarsa ülkeye faydası olur. Vatandaş dövizi evinde tuttuğunda ABD, Avrupa'ya sıfır faizli kredi açmış oluyor. Altın, dövizin sisteme dahil olması önemli" diye konuştu.