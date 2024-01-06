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7'den 70'e herkesi şaşkına çeviren keşif! Kayaların içinden şakır şakır altın döküldü

Altın avcılığıyla geçen 43 yıllık meslek hayatı deneyimli bir altın avcısının tarihi bir keşfe imza attığı anı işaret ediyor. Değerli metallerin peşinde koşan bu macera dolu hayat, son keşifte olağanüstü bir şansa dönüştü. Altın avcısı uzun yıllar süren altın arayışlarının ardından çıktığı keşif gezisinde, kaya parçasının içinden çıkardığı 160 bin dolar değerindeki altın külçesiyle dudak uçuklattı. Bu olağanüstü buluntu altın avcısının kariyerinde unutulmaz bir anı olarak yerini aldı.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 08:49 Güncelleme 06 Ocak 2024, 08:49
7’den 70’e herkesi şaşkına çeviren keşif! Kayaların içinden şakır şakır altın döküldü

Altın madenciliği yapan bir vatandaş, 43 yıllık meslek hayatında eşi benzeri olmayan bir keşfe imza attı. Kayalıklar arasında yaptığı araştırmalar sonucunda, adeta altının izini sürerek ulaştığı noktada, gözleri inanamayacağı bir manzara karşıladı. Kaya parçasının içinde bulunan ve 160 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen külçe altın, altın avcısını adeta şaşkına çevirdi.

NADİR BULUŞ

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, bir altın avcısı tarafından metal detektörü ile yapılan aramada inanılmaz bir keşif yapıldı. Bu keşif, içinde binlerce dolar değerinde altın barındıran 2.6 kilogram ağırlığında nadir bir kaya parçasıydı.

Altın avcılığı camiasında büyük heyecan yaratan bu kaya parçası, bölgenin eski altın madenlerinin hâlâ ne kadar değerli olduğunu kanıtladı.

DEĞERİ 160 BİN DOLAR

Keşfedilen bu özel kaya parçası, yaklaşık 160 bin dolar değerinde altın içeriyor. Bu büyük buluş Victoria eyaletindeki altın madenlerinin zengin potansiyelini bir kez daha gösterdi.

Bu eşsiz keşfi gerçekleştiren kişinin ismi gizli tutuluyor, ancak bulduğu altının miktarı ve değeri herkesi şaşırttı. Keşfin detayları, altın avcılığıyla ilgilenen herkesin dikkatini çekti.

Melbourne yakınlarında maden arama ekipmanları satan Darren Kamp, bu kaya parçasını satın aldı. 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olan bu kaya, Kamp'ın iş hayatında önemli bir yer edindi. Kamp, altın avcısının bulduğu kayanın yarısını kendisine getirdiğini ve bu buluşun "hayatta bir kez bulunabilecek bir şey" olduğunu belirtti.

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