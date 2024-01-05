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4 yıl vadeli uygun faizli 350.000 TL taşıt kredisi hesaplama!

Araç sahibi olma hayali kuran pek çok kişi için, bankaların sunduğu taşıt kredileri büyük önem taşır. Bu haberimizde özel bankaların 4 yıl vadeli, 350.000 TL tutarındaki taşıt kredileri üzerinde duracağız. Bu krediler, araç sahibi olmak isteyenler için önemli bir finansal destek sağlayarak, hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağlar.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 16:27 Güncelleme 05 Ocak 2024, 16:28
4 yıl vadeli uygun faizli 350.000 TL taşıt kredisi hesaplama!

Taşıt kredisi alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Öncelikle, kredi faiz oranları ve aylık taksit miktarları dikkatlice incelenmelidir. Ayrıca, ek masraflar ve sigorta gereksinimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Kredi alırken, uzun vadede bütçenizi zorlamayacak bir plan yapmak önemlidir.

Özel Bankaların Taşıt Kredileri

Bir araç sahibi olmak isteyenler özel bankaların taşıt kredi seçeneklerini değerlendiriyor. Kamu bankaları, genellikle özel bankalara kıyasla daha düşük faiz oranları sunarak dikkat çeker. Bu durum, aylık ödeme miktarlarını daha uygun hale getirir ve bütçe planlaması yaparken büyük bir avantaj sağlar. Özel bankalar ise çeşitli kampanyalar ve özel faiz oranları ile rekabette yer alır. Bu bankalar, bazen daha esnek ödeme planları veya ek hizmetler sunarak müşterilerini cezbetmeye çalışır.

350.000 TL'lik Taşıt Kredisi Örnekleri

Bankaların sunduğu 350.000 TL'lik taşıt kredileri, 48 ay vadeli olarak incelendiğinde farklı faiz oranları ve aylık taksit seçenekleri sunar. İşte bazı bankaların 0 Km araç için sunduğu kredi seçenekleri:

Akbank 0 Km Taşıt Kredisi: Toplam ödeme 895.541 TL, aylık faiz oranı %3,65 ve aylık taksit 18.619 TL.

İş Bankası 0 Km Taşıt Kredisi: Toplam ödeme 931.873 TL, aylık faiz oranı %3,85 ve aylık taksit 19.376 TL.

Garanti BBVA 0 Km Taşıt Kredisi (Sigortasız): Toplam ödeme 1.051.365 TL, aylık faiz oranı %4,49 ve aylık taksit 21.866 TL.

ING 0 Km Taşıt Kredisi: Toplam ödeme 893.738 TL, aylık faiz oranı %3,64 ve aylık taksit 18.582 TL.

TEB 0 Km Taşıt Kredisi: Toplam ödeme 920.920 TL, aylık faiz oranı %3,79 ve aylık taksit 19.148 TL.

Bu örnekler, bankalar arasında faiz oranları ve toplam ödeme miktarlarında ne kadar farklılık olabileceğini gösteriyor. Aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarları, her bankanın kendi politikalarına ve kredi koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır

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