Selçuk Bayraktar, hem 2021’in hem 2022’nin gelir vergisi şampiyonu oldu

2 trilyon 891 milyar 409 milyon lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 590 milyar 334 milyon lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. Listeye göre, kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk, 3'üncü ve 5'inci sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Garanti BBVA yer aldı.



4 KADIN LİSTEDE

2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 4 kadın bulunuyor. 9'uncu sıradaki İpek Kıraç'a 115 milyon 634 bin 175 lira vergi tahakkuk etti. Ceyda Lale Tara, 72 milyon 30 bin 59 liralık vergiyle 17'nci sırada yer aldı. Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı 65'inci, Diane Arcas 90'ıncı sırada yer aldı.

GELİR VERGİSİNDE İLK 20