Selçuk Bayraktar, hem 2021’in hem 2022’nin gelir vergisi şampiyonu oldu

2022'nin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
2022'nin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.
2021 VE 2022'NİN ŞAMPİYONU
Bayraktar'a, 2022'de 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022'deki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi. Bayraktar'ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar, 2022'de savunma ve havacılık sanayisindeki ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına yaptı.
GİB, 2021 ve 2020 rekortmenlerini de açıkladı. 2021'de de 153 milyon 345 bin 596 lira vergi tahakkukuyla listede Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. 2022 listesinin 2, 4, 5, 6, 7'nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Kurumlar Vergisi'nde de ilk 100 açıklandı. 2022 vergilendirme döneminde 1 milyon 46 bin 568 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.
2 trilyon 891 milyar 409 milyon lira matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 590 milyar 334 milyon lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. Listeye göre, kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk, 3'üncü ve 5'inci sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Garanti BBVA yer aldı.
4 KADIN LİSTEDE
2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 4 kadın bulunuyor. 9'uncu sıradaki İpek Kıraç'a 115 milyon 634 bin 175 lira vergi tahakkuk etti. Ceyda Lale Tara, 72 milyon 30 bin 59 liralık vergiyle 17'nci sırada yer aldı. Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı 65'inci, Diane Arcas 90'ıncı sırada yer aldı.
GELİR VERGİSİNDE İLK 20