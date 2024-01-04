🚗ÖTV artışı sonrası İNDİRİM! Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu? 4 Ocak akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, BP, Aytemiz...

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Bir önceki gün gelen zammın ardından bu kez de indirim yolda! Araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Akaryakıtta ÖTV oranının yüzde 25.6 oranında artmasıyla ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıkmıştı. Sürücülere zam duyurusu sonrası bu kez de indirim için duyuru yapılması bekleniyor. Peki akaryakıta indirim mi geldi? Benzin, mazot (motorin), LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu?