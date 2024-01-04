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🚗ÖTV artışı sonrası İNDİRİM! Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu? 4 Ocak akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, BP, Aytemiz...

Akaryakıt fiyatlarına zamdan sonra indirim geliyor! Son olarak bir önceki gün akaryakıt fiyatlarında otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi. Hem mazot, hem benzin hem de otogaz fiyatlarına zam gelmesi sürücüleri endişelendirirken indirim müjdesi geldi. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin, mazot (motorin), LPG litresi kaç TL oldu? İşte 4 Ocak akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 09:58 Güncelleme 04 Ocak 2024, 10:06
🚗ÖTV artışı sonrası İNDİRİM! Benzin, motorin, LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu? 4 Ocak akaryakıt fiyatları! Shell, Opet, BP, Aytemiz...

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Bir önceki gün gelen zammın ardından bu kez de indirim yolda! Araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Akaryakıtta ÖTV oranının yüzde 25.6 oranında artmasıyla ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıkmıştı. Sürücülere zam duyurusu sonrası bu kez de indirim için duyuru yapılması bekleniyor. Peki akaryakıta indirim mi geldi? Benzin, mazot (motorin), LPG litresi ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN, MOTORİNE (MAZOTA) ZAM

3 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, benzin grubunda 2,31 TL, Motorin grubunda 2,17 TL artış meydana geldi. Otogaz grubuna ise 1 TL'lik zam geldi.

AKARYAKITA İNDİRİM YOLDA

Zamların ardından, 5 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere ise motorin grubunda 41 kuruş indirim olacağı iddia edildi. Ancak henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'de olacak.

4 OCAK 2024 PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,79 TL – 36 -84 TL
Motorin: 39,24 TL – 39,30 TL
LPG (Otogaz): 19,26 TL – 19,71

ANKARA

Benzin: 37,52 TL
Motorin: 39,91 TL
LPG (Otogaz): 19,68 TL

İZMİR

Benzin: 37,66 TL
Motorin: 40,17 TL

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