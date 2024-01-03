Vergi rekortmenleri listesi açıklandı! Zirvenin sahibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar oldu

Firma, bugüne kadar Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 8 olmak üzere 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. İhracattaki başarı grafiğini AR-GE çalışmalarına başladığı 2003 yılından bu yana sürdüren Baykar, geride kalan 20 yılda tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü yine ihracattan elde etti.

Mevcut durumda Türkiye'nin savunma sanayisi alanında gerçekleştirdiği tüm ihracatın yüzde 25'ini tek başına üstlenen Baykar, yaptığı dış satımla Türk ekonomisi ve savunma sanayisine katkı sağlıyor. Kuruluş aşamasından bu yana kamudan teşvik veya hibe almadığı bilinen, kredi kullanmayı da tercih etmeyen Baykar, tüm AR-GE projeleri ve üretim faaliyetlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek öz kaynaklarıyla sürdürüyor.

SAVUNMA İHRACATININ YÜZDE 25'İNİ TEK BAŞINA YAPIYOR Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2021 ve 2022 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün de ihracat lideri oldu.





OYUN DEĞİŞTİREN SİHA'LAR

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği İHA ve SİHA'ların yıldızı Dağlık Karabağ ve Ukrayna savaşlarıyla parlamıştı. Ulusal ve uluslararası medyada Baykar'a ait İHA ve SİHA'ların başarısı ve savaş konseptindeki oyun değiştirici rolü üzerine yüzlerce makale yazıldı.

Baykar ürünü İHA ve SİHA'ların en büyük katkısı ise Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlikle ilgili diğer kurumların ihtiyaçlarını karşılayan Baykar'a 2022 yılında yapılan ödeme Türkiye'nin toplam savunma harcamasının yüzde 1'inin altında gerçekleşti.