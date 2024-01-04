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499 milyon tonu aşan muhteşem keşif! Gümüş altın yakut elmas hepsini solda sıfır bıraktı

Muğla ilçesi doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ünlü olmanın yanı sıra, dünya genelinde eşi benzeri bulunmayan bir hazineye ev sahipliği yapıyor. Bu eşsiz değer Muğla'nın Milas bölgesindeki özel bir madende gizli. Tam 10 bin kat daha nadir bulunan ve elmastan çok daha değerli olan bu özel taş, diaspor kristali olarak adlandırılıyor. Elmasın nadirliğini bile geride bırakan bu kristal, hem estetik değeri hem de ender bulunabilirliği ile mücevher sektöründe büyük bir ilgi uyandırıyor.

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 08:52 Güncelleme 04 Ocak 2024, 08:52
499 milyon tonu aşan muhteşem keşif! Gümüş altın yakut elmas hepsini solda sıfır bıraktı

Diaspor, özellikle renk geçişleri ve nadirliği ile dikkat çekiyor. Bu kristal, 9 farklı renk geçişine sahip olup, bu özelliği ile dünya çapında mücevher avcılarının ve yatırımcıların radarına giriyor. Açık pembe, yeşil, sarı, kahverengi, gri, beyaz ve gümüşi tonlarda bulunan bu muazzam taş, farklı ışık koşullarında adeta bir renk paletine dönüşüyor ve her açıdan farklı bir güzellik sunuyor.

RENKLERİN DANSI: DOĞANIN ŞAHESERİ

Muğla'nın bu eşsiz kristali, Türkiye'de ve dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanıyor. Pırlanta ve diğer değerli taşlara alternatif olarak görülen diaspor, özellikle renk geçişleri ve nadirliğiyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin süs taşı rezervlerinin 50 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu ve bu taşlardan üçünün yalnızca Türkiye topraklarında bulunduğu belirtiliyor.

Diaspor kristalinin çıkarılma süreci oldukça hassas ve zorludur. Her bir işçi, taşın ve çamurun içinden bu değerli kristali bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu zorlu süreç, diasporun değerini daha da artırıyor.

DOĞAL ZENGİNLİK

Diaspora taşı, sadece renk değişim özellikleriyle değil, aynı zamanda doğanın kendi içinde anlattığı eşsiz bir hikayeyi de barındırıyor.

Türkiye'nin topraklarında yeşeren bu muazzam kristal, ülkenin doğal zenginlikleriyle öne çıkıyor ve gelecekteki ilginin daha da artacağına işaret ediyor.

500 MİLYON TONLUK REZERV

Balıkesir-Bigadiç bölgesinde, yaklaşık 500 milyon ton zeolit rezervi olduğu tahmin ediliyor.

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