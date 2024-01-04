🔎4 Ocak 2024 A101 kataloğu incele: Tek kişilik baza, Columbia Jacket mont, spor ayakkabı, 3’lü kanepe, el + yüz havlusu, alez...

4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu | Marketlerin indirimleri yakından takip edilirken, vatandaşlar 4 Ocak'ın gelmesiyle A101 indirimlerini araştırmaya başladı. A101'in Aldın Aldın kataloğuna göre; Salomon Alphacross 3 L41600100 Kadın Spor Ayakkabı Bej 2.499 TL, Columbia Autumn Park Jacket 1910451-849 Erkek Mont Turuncu 6.299 TL, Homend Grilliant 1341H Tost Makinesi 3.299 TL, Full Ortapedik 22 cm Bambu Yaylı Yatak 90 x 190 1.349 TL, Samsung Galaxy A34 A346E 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Siyah 10.999 TL, Tefal G26693-82 5 Parça Tencere + 2 Tahta Kaşıklı Naturel Set 5.99 TL'ye düştü. İşte A101 4 Ocak kataloğu...