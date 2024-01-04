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🔎4 Ocak 2024 A101 kataloğu incele: Tek kişilik baza, Columbia Jacket mont, spor ayakkabı, 3'lü kanepe, el + yüz havlusu, alez...

Vatandaşların ilgi ile takip ettiği market katalogları yenilendi. A101 marketleri 4 Ocak Perşembe gününe özel indirim başlattı. Bugünden itibaren geçerli indirimler stoklarla sınırlı sayıda satılacak. A101 zincir marketlerinde Evdemo Bengü Tek Kişilik Baza Başlık Set Gri 90x190 cm, Philips Airfryer XXL HD9650/90 7,3 L Yağsız Fritöz, Fakir Sense Saç Kurutma Makinesi, Columbia Joy Peak Hooded Jacket 1982671-321 Kadın Mont, Skechers Graceful-Get Connected 12615-BKRG Kadın Spor Ayakkabı satışta. İşte A101 4 Ocak indirim afişi...

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Giriş Tarihi 04 Ocak 2024, 09:18 Güncelleme 04 Ocak 2024, 09:20
🔎4 Ocak 2024 A101 kataloğu incele: Tek kişilik baza, Columbia Jacket mont, spor ayakkabı, 3’lü kanepe, el + yüz havlusu, alez...

4 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu | Marketlerin indirimleri yakından takip edilirken, vatandaşlar 4 Ocak'ın gelmesiyle A101 indirimlerini araştırmaya başladı. A101'in Aldın Aldın kataloğuna göre; Salomon Alphacross 3 L41600100 Kadın Spor Ayakkabı Bej 2.499 TL, Columbia Autumn Park Jacket 1910451-849 Erkek Mont Turuncu 6.299 TL, Homend Grilliant 1341H Tost Makinesi 3.299 TL, Full Ortapedik 22 cm Bambu Yaylı Yatak 90 x 190 1.349 TL, Samsung Galaxy A34 A346E 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu Siyah 10.999 TL, Tefal G26693-82 5 Parça Tencere + 2 Tahta Kaşıklı Naturel Set 5.99 TL'ye düştü. İşte A101 4 Ocak kataloğu...

A101 4 OCAK AKTÜELİ

Toshiba 58" Ultra HD android TV 13.999 TL

SEG 9 kg çamaşır makinesi 8.999 TL

KCM filtre kahve makinesi 439 TL

Ultra granit basık tencere 419 TL

VSM elektrikli motorlu bisiklet 12.990 TL

Mistral 2 katlı kağıt havlu 109 TL

3'lü kanepe 4.490 TL

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