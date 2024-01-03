Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması: "2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor"

"Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimizle uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Şimşek, aylık enflasyonda devam eden düşüşle yıl sonu enflasyonunun yüzde 64,8 olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

Uyguladıkları ekonomi programının gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdıklarına işaret eden Şimşek, 2023 yıl sonu gerçekleşmelerinin programla uyumlu seyrettiğini ve revize hedefleri tutturduklarını bildirdi.

Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti.…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , enflasyonda yıllıklandırılmış çekirdek göstergelerin 2024 hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirterek, "Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program'daki yıl sonu öngörümüzün de altında kalmayı başarmış bulunuyoruz." dedi.

TÜFE'deki değişim 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program'daki yıl sonu öngörümüzün de altında kalmayı başarmış… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 3, 2024

İşte Yılmaz'ın açıklamaları:



TÜFE'deki değişim 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde Orta Vadeli Program'daki yıl sonu öngörümüzün de altında kalmayı başarmış bulunuyoruz.

Enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, Temmuz ayından bu yana devam ettiği görülmektedir. TÜFE'deki değişim Temmuz ayında yüzde 9,49 seviyesinden, aralık ayında yüzde 2,93 seviyesine gerilemiş, çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan C endeksinde Temmuz ayındaki artış yüzde 9,61'den Aralık ayında yüzde 2,31 seviyesine düşmüştür. 2022 yılı için açıklanan aylık enflasyon oranlarının ortalaması yaklaşık yüzde 4,26 düzeyindeyken son dört ayda açıklanan aylık enflasyon oranları ortalaması yaklaşık yüzde 3,60 düzeyindedir.

Yurt içi üretici enflasyonu, 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,22 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazda Yurt içi üretici enflasyonu TÜFE'nin oldukça altında yatay bir seyir izlemektedir.

2024 yılı ortalarında yıllık bazda belirgin düşüş beklediğimiz enflasyon ile tüm araçları kullanarak kararlı mücadelemiz devam edecektir.









TÜİK ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI



Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.