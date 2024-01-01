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12.750 TL ödeme! Ocak 2024 emekli promosyon zamlı ücret listesi: SSK, Bağ-Kur, 4C'lilerin 2024 maaş promosyonu açıklandı! Ziraat, Vakıf, Garanti...

Türkiye genelinde emekliler, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonları, 2024 yılının başında hareketlenmeye devam ediyor. Yıl içinde birçok banka, bu özel kesimlere yönelik çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor. Peki, Ocak ayı promosyon ödemeleri ne kadar oldu 2024? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 10:30 Güncelleme 01 Ocak 2024, 10:30
12.750 TL ödeme! Ocak 2024 emekli promosyon zamlı ücret listesi: SSK, Bağ-Kur, 4C’lilerin 2024 maaş promosyonu açıklandı! Ziraat, Vakıf, Garanti...

Türkiye genelinde emekliler, dul ve yetimlerin maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından düzenlenen promosyon kampanyaları, yılın ilk günlerinde oldukça hareketlendi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da dahil olmak üzere emekliler, 12 bin 750 liraya varan promosyon avantajlarından faydalanma imkanına kavuşuyor.

YENİ MAAŞ ETKİSİ
Kampanyalardaki tutarların yeni yılla birlikte daha da büyümesi söz konusu olabilecek. Bunda Ocak ayı ile birlikte yüzde 50'ye varan oranda zamlanacak maaşlar da etkili olacak. Bankaların yeni maaşların etkisiyle kampanyalara hız vermesi bekleniyor.

Ayrıca Ocak'ta pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu artıracak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen promosyon tutarları şöyle:

* AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 fatura ödeme talimatına 400, en çok toplamda 2.000 lira chip para.

* DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları…

* FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

* GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira bonus. Ayrıca mobilden müşteri olup emekli maaş taşıma talimatını buradan verenlerin 500 lira ve üzeri harcamasına 1.500 lira ek bonus.

* HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

* ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Ayrıca emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlara, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira.

* İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

* KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

* ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

* QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Ayrıca kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.

* TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

* TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 5.000, 6.000, 10.000, 12.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250, en çok 2.500 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

* VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

* YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Buna ilaveten 2 fatura ödeme talimatına 500, kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

* ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

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