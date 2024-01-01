12.750 TL ödeme! Ocak 2024 emekli promosyon zamlı ücret listesi: SSK, Bağ-Kur, 4C’lilerin 2024 maaş promosyonu açıklandı! Ziraat, Vakıf, Garanti...

Türkiye genelinde emekliler, dul ve yetimlerin maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından düzenlenen promosyon kampanyaları, yılın ilk günlerinde oldukça hareketlendi. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) da dahil olmak üzere emekliler, 12 bin 750 liraya varan promosyon avantajlarından faydalanma imkanına kavuşuyor.

YENİ MAAŞ ETKİSİ Kampanyalardaki tutarların yeni yılla birlikte daha da büyümesi söz konusu olabilecek. Bunda Ocak ayı ile birlikte yüzde 50'ye varan oranda zamlanacak maaşlar da etkili olacak. Bankaların yeni maaşların etkisiyle kampanyalara hız vermesi bekleniyor.

Ayrıca Ocak'ta pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da promosyonu artıracak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.