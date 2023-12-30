TL dönüşümlü KKM’de yeni hesap yok

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen yazıya göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Vade sonlarında mevcut TL dönüşümlü KKM hesaplarının yenilemesi yapılamayacak.

Döviz dönüşümlü KKM'de ise yeni hesap açılışları ve vade sonunda yenileme devam edecek.