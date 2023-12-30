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Ocak'ta ikramiye: Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine 2024 yılının ilk yarısında verilecek 26 günlük ikramiyenin (ilave tediye) takvimi belli oldu. 13 günlük tutar 26 Ocak’ta, ikinci yarısı 5 Nisan’da ödenecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Aralık 2023 Güncelleme 30 Aralık 2023, 07:00
Ocak’ta ikramiye: Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Kamu işçilerine 2024 yılının ilk yarısında verilecek 26 günlük ikramiyenin (ilave tediye) takvimi belli oldu.

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

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