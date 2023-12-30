Memura-emekliye zam hesabı: Maaşlar ne kadar artacak? Nelere yansıyacak?

Ankette ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.19 çıktı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.92 olarak bekleniyor.

Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı yüzde 30.11, Ocak zammı yüzde 49.63 çıkabilecek. 2023 yılı enflasyonuna ilişkin diğer tahminler de yakın seyrediyor.

Orta Vadeli Program'da enflasyonun 2023'ü yüzde 65'lik oranla tamamlayacağı tahmini yer aldı. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak güncelledi. Bu tahmine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı yüzde 37.76, memurların ve emeklilerinin artışı ise yüzde 49.46 olarak gerçekleşecek.

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Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.39 oldu. Bu tahmine göre de Ocak zammının oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 38.08, memurlar ve emeklilerinde yüzde 49.80 olarak bekleniyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı bültenine göre ise endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak ifade etti. Bu tahmin, zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 38.59, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 50.35 çıkabileceğine işaret ediyor.