İstanbul Havalimanı, "Cumhuriyet'in 100. yılında 100 havayolu" hedefine ulaştı

İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, "İstanbul Havalimanı olarak, bölgenin önde gelen küresel aktarma merkezlerinden birisi olmamız vesilesiyle 61 havayolu şirketiyle başlayan yolculuğumuzda bugün 100 havayoluna ev sahipliği yapan bir konuma ulaşmış bulunuyoruz. Bunu hem havacılık sektörüne hem ülke turizmine önemli katkı sağlayacak bir başarı olarak görüyoruz. Yakın zamanda 'dünyada en çok havayolu şirketinin operasyon yaptığı havalimanı' olarak, bu anlamda dünyada zirveye ulaşacağımıza olan inancımız tamdır" dedi.