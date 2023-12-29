Toplam 600 milyon euroluk banka borcu olan 9 AVM için konkordato talebi

Forum İstanbul ve Marmara Forum dahil 9 alışveriş merkezi (AVM) için konkordato talep edildi. Bunun üzerine mahkemenin bu AVM'lere 26 Aralık 2023 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği öğrenildi.

Söz konusu AVM'lerin, bin 500 mağazaya ev sahipliği yaptığı ve yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırladığı bilgisi verildi. AVM'lerin 600 milyon euroluk banka borcu olduğu öğrenildi. Kararın paydaşları koruma için alındığı belirtildi.