Toplam 600 milyon euroluk banka borcu olan 9 AVM için konkordato talebi

Forum İstanbul ve Marmara Forum dahil 9 alışveriş merkezi (AVM) için konkordato talep edildi. Bunun üzerine mahkemenin bu AVM'lere 26 Aralık 2023 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdiği öğrenildi.
Söz konusu AVM'lerin, bin 500 mağazaya ev sahipliği yaptığı ve yıllık 76 milyon ziyaretçi ağırladığı bilgisi verildi. AVM'lerin 600 milyon euroluk banka borcu olduğu öğrenildi. Kararın paydaşları koruma için alındığı belirtildi.
OVP KARARLILIKLA UYGULANACAK
Yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmayı ve Türkiye'nin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ihracatı artırmaya yönelik atılacak ilave adımların istişare edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, küresel talepte zayıf seyrin devam ettiği, jeopolitik gerilimlerin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı, küresel finansal koşulların sıkılaştığı, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin ve asrın deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılının geride bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, Orta Vadeli Program'ın kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.
GRAM ALTINDA YENİ REKOR GELDİ
ABD tahvil getirilerindeki gerileme altının ons fiyatında yükselişe yol açtı. Spot piyasada altının ons fiyatı 2.086 doları gördü. Ons fiyatı son 1 haftada yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında yükseliş kaydedilirken, yurt içinde gram altın 1.975 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü.