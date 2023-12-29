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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracatta yeni rekoru duyurdu: Küresel ihracattan yüzde 1,06 pay aldık!

Son dakika haberi! Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta yeni rekoru duyurdu. Bolat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından açıklanan son istatistiklere göre, 2023 yılının ilk 9 ayı (Ocak-Eylül) sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) %1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 yılı sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı %1,02 idi" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 08:42 Güncelleme 29 Aralık 2023, 09:37
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracatta yeni rekoru duyurdu: Küresel ihracattan yüzde 1,06 pay aldık!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın 9 aylık döneminde Türkiye'nin yıllıklandırılmış mal ihracatının 253,3 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Türkiye küresel ihracattan yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) ihracata ilişkin son verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin aldığı payın yükseldiğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Güzel bir haberi, halkımız ve ihracatçılar ailemizle paylaşmak istiyoruz. DTÖ tarafından açıklanan son istatistiklere göre, Ocak-Eylül 2023 dönemi sonunda, yıllıklandırılmış mal ihracatımız 253,3 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye küresel ihracattan (toplam 23,9 trilyon dolar) yüzde 1,06 pay almış, böylece rekorunu yenilemiştir. 2022 sonunda ülkemiz ihracatının küresel ihracattaki payı yüzde 1,02 idi. İnşallah bu güzel haberlerin devamı temennisiyle."

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