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Son dakika: 2024 asgari ücret zammı hakkında vatandaş ne diyor?

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, "Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözünü tuttu, yüzde 49'luk bir artışla 2024 asgari ücreti 17 bin 2 TL oldu. Dolar bazında rekor kırarak 577 dolar düzeyine yükselen yeni asgari ücret vatandaşın da yüzünü güldürdü. Vatandaşlar "Gece gündüz demeden çalışan, verdiği her sözü tutan bir Başkanımız olduğu için çok mutluyuz. Enflasyon da düşmeye devam ettikçe refah artışı olacak. Çok teşekkür ederiz" dedi.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 09:36 Güncelleme 29 Aralık 2023, 09:36
Son dakika: 2024 asgari ücret zammı hakkında vatandaş ne diyor?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin maaşı 1 Ocak'tan itibaren net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olarak uygulanacak.

Ele geçecek parada 5 bin 600 lira tutarında artış yaşanacak. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti de 23 bin 502 lira olacak. Dolar bazında rekor kırarak 577 dolar düzeyine yükselen yeni asgari ücretin, çalışan çalışmayan hemen herkese yansıması olacak.

Başkan Erdoğan, asgari ücret zammından önce yaptığı tüm açıklamalarında "Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 lira olan yeni ücretten memnun.

Vatandaşların konuyla ilgili görüşleri şöyle:

KONYA: İşçi olarak çalışan Göksel Hoyrazpınar (54), "Allah devletimizden razı olsun. Reis aylardır böyle bir zam yapılacağının sözünü veriyordu ve sözünü tuttu. Vatandaşı için gece-gündüz demeden çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Yüzde 49'luk zam tabi ki güzel. Beni çok mutlu etti. Rahat bir nefes almamızı sağlayacak. Bir yandan da enflasyonla büyük bir mücadele veriliyor. Enflasyonda düşmeye devam ettikçe aldığımız bu zamların daha da güzel olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fabrika işçisi Ali Yanık (47), "Birçok sorunla ve düşmanla mücadele eden devletimiz her zaman olduğu gibi yine bir bizi unutmadı. Bence güzel bir zam oldu. İnsanların refahı ve geçimini sağlaması için büyük bir artış oldu. Enflasyonla mücadele etkin bir biçimde sürüyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Tüm sınırları zorlayıp, bizler için elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

AKSARAY: Bir işletmede 8 yıldır asgari ücretle çalıştığını söyleyen evli ve 4 çocuk babası Kenan Asay (40), "Arkadaşlar arasında tahmin ediyorduk. Ben 15 bin TL olabileceğini düşünüyordum ama 17 bin 2 lira oldu. Bizim tek temennimiz asgari ücrete gelen zamla birlikte inşallah 2024 yılında ülkemizin ekonomik anlamda bir düzlüğe gireceğine inanıyoruz. Zor zamanları hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçi Recep Fillikçi (58), "17 bin 2 lira bizim tahmin ettiğimiz bir rakam değildi. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Yeni yıla umutlu giriyoruz" açıklamasında bulundu.

KAYSERİ: Su tesisatçısı 26 yaşındaki Alparslan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız ağırlığını koyarak asgari ücrete yüzde 49'luk bir oranla yapılabilecek azami zammı yaptı. Asgari ücret fazla mesai ile birlikte 20 bin lirayı buluyor. Bu asgari ücret şu anda cumhuriyet tarihinin en yük asgari ücreti olarak tarihe geçti" dedi.

ADANA : Kargo şirketinde dağıtım elemanı olarak çalışan arkadaşlar:
Muhammed Kocabey (25): "Beklentimin üstünde bir ücret oldu. Ben daha düşük bekliyordum. Büyük bir sürpriz oldu çok sevinçliyim" dedi.

Hamdi Eren Gündoğdu (21): "Gerçekten çok iyi bir rakam açıklandı. Rakamdan memnunum. Yalnız bunu fırsat bilip zam yapanlara da bir önlem alınırsa çok iyi olur. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Alihan Özdemir (21): "Rakam açıklandığında çok sevindim. Yüzde 49 zam verilmesi gerçekten çok iyi oldu. Ürünlere de zam yapılmazsa çok iyi olur" dedi.

DİYARBAKIR: Bina görevlisi 28 yaşındaki 2 çocuk babası Murat Çaçan: "Beklentim 17 bin civarıydı. Cumhurbaşkanımız, bakanlar ve asgari ücret komisyonun belirlediği yüzde 49 artış oranı beklentimizi karşılamıştır. Bu aşamadan sonra da, firmaların asgari ücret arttı diye ürünlere fahiş zam yapmasın istiyoruz" dedi.

TRABZON: Sezgin Kaşıkçı (38), "Devletimiz her zaman olduğu gibi çalışanın yanında oldu ve olmaya devam edecektir. Yüzde 49'luk artış beklentileri karşıladı" dedi.

Leyla Aydemir (35); "Devletimiz çalışanını, vatandaşını asla yalnız bırakmadı. Yüzde 49'luk bir artış beklediğimizin üstünde oldu" dedi.

GÜMÜŞHANE: Hasan Karabulut ( 42 -esnaf), "Gümüşhane'de çay ocağı işletiyorum ve asgari ücretle personel çalıştırıyorum. Devletimiz sağ olsun" dedi.

RİZE: Resul Uzun (55-esnaf): "Asgari ücretin 17 bin TL olmasını memnuniyetle karşıladık. Devletimiz imkanları kullanarak işçinin yanında oldu" dedi.

ERZURUM: Yakup Kına (27 -satış görevlisi): "Devletimiz asgari ücret konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor. Asgari ücrete yapılan zammı duyan bazı kesimin fahiş fiyat uygulamasının da önüne geçilmesini istiyoruz"

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