Son dakika: 2024 asgari ücret zammı hakkında vatandaş ne diyor?

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin maaşı 1 Ocak'tan itibaren net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olarak uygulanacak. Ele geçecek parada 5 bin 600 lira tutarında artış yaşanacak. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti de 23 bin 502 lira olacak. Dolar bazında rekor kırarak 577 dolar düzeyine yükselen yeni asgari ücretin, çalışan çalışmayan hemen herkese yansıması olacak. Başkan Erdoğan, asgari ücret zammından önce yaptığı tüm açıklamalarında "Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Asgari ücretle çalışan vatandaşlar, yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 lira olan yeni ücretten memnun.

Vatandaşların konuyla ilgili görüşleri şöyle: KONYA: İşçi olarak çalışan Göksel Hoyrazpınar (54), "Allah devletimizden razı olsun. Reis aylardır böyle bir zam yapılacağının sözünü veriyordu ve sözünü tuttu. Vatandaşı için gece-gündüz demeden çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Yüzde 49'luk zam tabi ki güzel. Beni çok mutlu etti. Rahat bir nefes almamızı sağlayacak. Bir yandan da enflasyonla büyük bir mücadele veriliyor. Enflasyonda düşmeye devam ettikçe aldığımız bu zamların daha da güzel olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.