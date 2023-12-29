Kuyumcuya gidince şaşıp kalmayın! Altın satışında yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Kuyumcular ve müşteriler arasında sıklıkla gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu yeni sistemin devreye girmesiyle tarihe karışacak. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz yeni sistemde her gram altının Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edileceğini belirtti. Bu kod altının bütün özelliklerini ve geçmişini içerecek.

YENİ SİSTEM Yılmaz yeni takip sisteminin bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacağını, ancak kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bilezik gibi diğer cumhuriyet altınlarının bu sistem dışında kalacağını açıkladı. Bu, bu tür ürünler için halen eski usullerin geçerli olacağı anlamına geliyor.