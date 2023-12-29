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Kuyumcuya gidince şaşıp kalmayın! Altın satışında yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Altın piyasasında devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor. Bundan böyle gram altınlar Darphane tarafından özel olarak ambalajlanıp etiketlenerek satışa sunulacak. Her gram altın Darphane tarafından ambalajlanacak ve etiketlenecek. Böylece tüketiciler altınlarının gerçekliğinden ve değerinden emin olabilecek. Ambalajlı satış, ürünlerin fiziksel durumunu koruyarak uzun vadeli saklamada avantaj sağlıyor.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 09:08 Güncelleme 29 Aralık 2023, 09:08
Kuyumcuya gidince şaşıp kalmayın! Altın satışında yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Kuyumcular ve müşteriler arasında sıklıkla gündeme gelen "Satın aldığım altın gerçekten saf mı?" sorusu yeni sistemin devreye girmesiyle tarihe karışacak. Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi Başkanı Bülent Yılmaz yeni sistemde her gram altının Darphane tarafından verilen benzersiz bir kod ile takip edileceğini belirtti. Bu kod altının bütün özelliklerini ve geçmişini içerecek.

YENİ SİSTEM

Yılmaz yeni takip sisteminin bir gram ve üzeri altınlar için geçerli olacağını, ancak kuyumculardan alınan altın kolye, küpe, bilezik gibi diğer cumhuriyet altınlarının bu sistem dışında kalacağını açıkladı. Bu, bu tür ürünler için halen eski usullerin geçerli olacağı anlamına geliyor.

Yılmaz'a göre, bu sistem sadece altın için değil, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer kıymetli madenler için de geçerli olacak. Yeni sistem, bir gram ve üzeri ağırlıktaki tüm kıymetli madenlerin, Darphane tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde ambalajlanmasını gerektiriyor.

Piyasa analistleri, bu yeni uygulamanın kıymetli maden ticaretini daha güvenilir ve şeffaf hale getireceğini belirtiyor. Sertifikalı ve ambalajlı satış sistemi, sahtecilik ve kalitesiz ürün satışı gibi sorunları önemli ölçüde azaltacak.

Ayrıca bu sistemle birlikte yatırımcıların madenlerin gerçek değerini daha kolay anlamaları ve güvenle yatırım yapmaları bekleniyor.

Tüketiciler için de bu sistem birçok avantaj sunuyor. Sertifikalı ürünler, sahtecilik riskini azaltıyor ve yatırımlarını güvence altına alıyor.

Ambalajlı satış, ürünlerin fiziksel durumunu koruyarak, uzun vadeli saklamada avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu sistemle birlikte, tüketiciler satın aldıkları ürünlerin kalitesinden emin olabilecek.

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