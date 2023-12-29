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SGK giriş tarihi 1996, 1998, 2001, 2008 olan yaşadı! 44'ten fazla meslek listeye girdi

Erken emeklilik özellikle ağır iş kollarında çalışan bireyler için önemli bir konu oluyor. Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) adı verilen bu sistem belirli mesleklerde çalışanlara çalışılan sürelere göre belli oranlarda ek gün kazandırarak emeklilik yaşını düşürme imkanı sunuyor. Bu hak geniş bir yelpazede hem kamu hem de özel sektörde 45 farklı meslek dalını kapsıyor. Binlerce çalışanın ter döktüğü onlarca meslek erken emeklilikten yararlanabilecek meslekler arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 10:30 Güncelleme 29 Aralık 2023, 10:30
SGK giriş tarihi 1996, 1998, 2001, 2008 olan yaşadı! 44’ten fazla meslek listeye girdi

Erken emeklilik özellikle ağır işler için tanınan bir hak olmakla birlikte, bu hakkın daha fazla meslek grubunu kapsaması yönünde hem kamu hem de özel sektörden artan talepler bulunuyor. Bu talepler, erken emeklilik avantajlarının daha geniş bir çalışan kitlesine sunulması amacıyla dikkate alınıyor ve değerlendiriliyor.

45 MESLEK LİSTEDE

Erken emeklilik özellikle ağır iş kollarında çalışanlar için büyük önem taşıyor. Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) adı verilen bu sistem çalışılan sürelere göre belirli oranlarda gün ekleyerek emeklilik yaşını düşürmeyi mümkün kılıyor. Bu hak, kamu ve özel sektörde 45 farklı meslek dalını kapsıyor ve binlerce çalışan için erken emeklilik imkanı sunuyor.

ERKEN EMEKLİLİKTEN FAYDALANABİLECEK MESLEKLER

Erken emeklilikten yararlanabilecek meslekler arasında çimento fabrikası çalışanları, madenciler, sağlık çalışanları ve gazeteciler bulunmakta.

Bu meslek grupları yıllık çalışmalarına ek olarak 60 ila 180 gün arasında değişen sürelerde erken emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

SÜRE SINIRLAMALARI VE ŞARTLAR

Erken emeklilik sisteminde her meslek için belirlenen süre sınırları bulunuyor. Bu süre genellikle 5 yıl ile sınırlı olmakla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için 8 yıla kadar uzayabiliyor.

Ayrıca yeraltı işlerinde çalışanlar için 1.800 gün, diğer sigortalılar için ise 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranıyor.

KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ VE TALEPLER

Erken emeklilik, ağır işler için tanınan bir hak olmakla birlikte, kapsamının genişletilmesi yönünde kamu ve özel sektörden yoğun talepler gelmekte. Bu talepler, daha fazla meslek grubunun erken emeklilik avantajlarından yararlanabilmesi için dikkate alınmakta ve gündemdeki yerini korumakta.

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