SGK giriş tarihi 1996, 1998, 2001, 2008 olan yaşadı! 44’ten fazla meslek listeye girdi

Erken emeklilik özellikle ağır işler için tanınan bir hak olmakla birlikte, bu hakkın daha fazla meslek grubunu kapsaması yönünde hem kamu hem de özel sektörden artan talepler bulunuyor. Bu talepler, erken emeklilik avantajlarının daha geniş bir çalışan kitlesine sunulması amacıyla dikkate alınıyor ve değerlendiriliyor.