SGK giriş tarihi 1996, 1998, 2001, 2008 olan yaşadı! 44’ten fazla meslek listeye girdi

Bu meslek grupları yıllık çalışmalarına ek olarak 60 ila 180 gün arasında değişen sürelerde erken emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.
SÜRE SINIRLAMALARI VE ŞARTLAR
Erken emeklilik sisteminde her meslek için belirlenen süre sınırları bulunuyor. Bu süre genellikle 5 yıl ile sınırlı olmakla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için 8 yıla kadar uzayabiliyor.
Ayrıca yeraltı işlerinde çalışanlar için 1.800 gün, diğer sigortalılar için ise 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranıyor.
KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ VE TALEPLER
Erken emeklilik, ağır işler için tanınan bir hak olmakla birlikte, kapsamının genişletilmesi yönünde kamu ve özel sektörden yoğun talepler gelmekte. Bu talepler, daha fazla meslek grubunun erken emeklilik avantajlarından yararlanabilmesi için dikkate alınmakta ve gündemdeki yerini korumakta.