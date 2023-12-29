100 bin işçiye kadro torba yasayla çıkıyor! 4D’li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine flaş haber; 2024’te listeye alındı

TBMM'de kabul edilen maddeler ise şu şekilde;
Teklifle, çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak. Denizcilik ile ilgili cezalar arttırılacak. Sosyal içerik üreticileri, metin, görüntü, ses, video gelirleri gelir vergisinden müstesna olacak. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılacak.
ESKİ BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI!
Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Eski Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
"Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor."