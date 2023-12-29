100 bin işçiye kadro torba yasayla çıkıyor! 4D’li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine flaş haber; 2024’te listeye alındı

TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından çalışmalarını sürdürerek, emeklilere yönelik önemli düzenlemeler içeren Torba Yasa'yı görüşmeye devam ediyor. Torba Yasa kapsamında 3600 ek gösterge, çalışan emeklilere ikramiye, Bağ-Kur prim eşitleme ve birçok diğer konu, TBMM Genel Kurulu'nda ele alınıyor. İşte, son gelişmeler ve onaylanan kanun teklifleri...

İkinci görüşmeler ise başladı. Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile 120 milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.

TORBA yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.