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100 bin işçiye kadro torba yasayla çıkıyor! 4D'li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine flaş haber; 2024'te listeye alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin önemli kanun teklifleri kabul edildi Bu kapsamda dikkatler taşerona kadro düzenlemesine çevrildi. Torba yasa kapsamında yer alıp almadığı merak konusu olan taşerona kadro çalışmaları ve 86 maddelik torba yasanın kapsamı gündemi meşgul ediyor. İşte, son dakika gelişmeleri ve taşerona kadro ile ilgili merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 10:11 Güncelleme 29 Aralık 2023, 10:11
100 bin işçiye kadro torba yasayla çıkıyor! 4D’li taşeron, belediye şirket, KİT işçilerine flaş haber; 2024’te listeye alındı

TBMM, bütçe görüşmelerinin ardından çalışmalarını sürdürerek, emeklilere yönelik önemli düzenlemeler içeren Torba Yasa'yı görüşmeye devam ediyor. Torba Yasa kapsamında 3600 ek gösterge, çalışan emeklilere ikramiye, Bağ-Kur prim eşitleme ve birçok diğer konu, TBMM Genel Kurulu'nda ele alınıyor. İşte, son gelişmeler ve onaylanan kanun teklifleri...

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ ÇIKIYOR MU?

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinden önce torba yasanın 43 maddelik kanun teklifi kabul edilmişti. İlk etapta taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin bir kanun teklifi bulunmuyordu.

İkinci görüşmeler ise başladı. Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Samsun Milletvekili Ersan Aksu ile 120 milletvekilinin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edildi.

TORBA yasadan kadro bekleyen bir kesim ise taşeron işçiler. Yaklaşık 100 bin taşeron işçi için yeni bir kadro yolu açılabilir.

TBMM'de kabul edilen maddeler ise şu şekilde;

Teklifle, çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak. Denizcilik ile ilgili cezalar arttırılacak. Sosyal içerik üreticileri, metin, görüntü, ses, video gelirleri gelir vergisinden müstesna olacak. Vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılacak.

ESKİ BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI!

Seçimlerden önce 2023 nisan ayında Eski Bakan Bilgin taşerona kadro düzenlemesi hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Bilgin yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Mazeret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var. TAŞERON işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi. Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor."

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