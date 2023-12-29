2024 işçi ikramiye tarihi belli oldu mu? Yeni yılda kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne kadar oldu? 4D’li, taşeron işçi maaşları...

Ocak ayının gelmesiyle yaklaşık 700 bin kamu işçisini ikramiye yani ilave tediye heyecanı sardı. Peki, 2024 işçi ikramiye tarihi belli oldu mu? Yeni yılda kamu işçisi ilave tediye ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, ikinci yarısı 5 Nisan'da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.