18-45 yaş arası olan yaşadı! En az ortaokul mezunu, KPSS’li, KPSS’siz personel alımı yapılacak! İŞKUR, Diyanet, KASKİ, Sağlık Bakanlığı, SGK...

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personel alacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Başvuru şartları da yayınlanacak olan kılavuz ile belli olacak.