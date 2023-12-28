Milyonların beklediği rakam açıklandı: Asgari ücret net 17 bin 2 TL! Kime, nasıl yansıyacak?

Çalışanlarımızı bir kez daha enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Bunun tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum" dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da "Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı" derken; TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami çaba gösterdik. Asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Asgari ücret desteği için teşekkür ediyorum. Odağımızı enflasyonla mücadeleye ayıracağız" şeklinde konuştu.





ERDOĞAN PAYLAŞIM YAPTI

Başkan Erdoğan da yeni asgari ücret kararının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 lira olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.





BİRLİKTE AÇIKLADILAR

Asgari ücreti belirlemek için dün yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Komisyon üyeleri Başkan Erdoğan ile görüştükten sonra Çalışma Bakanlığı'nda rakamı açıkladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN