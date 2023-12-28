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Milyonların beklediği rakam açıklandı: Asgari ücret net 17 bin 2 TL! Kime, nasıl yansıyacak?

Yeni asgari ücret, net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Mevcut tutara göre yüzde 49.11, 1 Ocak 2023’e göre iki katına çıkmış oldu. Yeni ücretin kime, nasıl yansıyacağı da ortaya çıktı...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Aralık 2023 Güncelleme 28 Aralık 2023, 07:01
Milyonların beklediği rakam açıklandı: Asgari ücret net 17 bin 2 TL! Kime, nasıl yansıyacak?

Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret rakamı açıklandı. Halen net 11 bin 402 lira 32 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 17 bin 2 liraya yükseltildi. Mevcut tutara göre yüzde 49.11, 1 Ocak 2023'e göre yaklaşık yüzde 99.87 artış yapıldı. Brüt asgari ücret de mevcut 13 bin 414 lira 50 kuruş seviyesinden 20 bin 2 liraya çıktı.

AYLIK 700 TL DESTEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum.

Yeni ücreti 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirledik.

Çalışanlarımızı bir kez daha enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmenin memnuniyeti içerisindeyiz. Bunun tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum" dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da "Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı" derken; TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise "Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami çaba gösterdik. Asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Asgari ücret desteği için teşekkür ediyorum. Odağımızı enflasyonla mücadeleye ayıracağız" şeklinde konuştu.



ERDOĞAN PAYLAŞIM YAPTI
Başkan Erdoğan da yeni asgari ücret kararının açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 lira olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.



BİRLİKTE AÇIKLADILAR
Asgari ücreti belirlemek için dün yoğun bir görüşme trafiği yaşandı. Komisyon üyeleri Başkan Erdoğan ile görüştükten sonra Çalışma Bakanlığı'nda rakamı açıkladı.

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