Emeklilik yaşı 2 ila 6 yıl geriye çekiliyor! 7 koşula uyana müjde saat 10.15’te geldi! 48, 50, 52 yaşınız girdiğiniz an...

Milyonlarca vatandaş için emekli olmak düzenli bir gelire sahip olmanın yanı sıra hayatın yeni bir evresine adım atmak anlamına geliyor. Pek çok kişi ne zaman emekli olabileceğini merak ederek hesaplamalar yapıyor. Ülkemizdeki mevzuat emeklilik için belirli yıl ve prim şartları öngörüyor. Ancak bazı durumlar bu süreci hızlandırabiliyor ve çalışanlara erken maaş alma imkanı sunuyor. Erken emeklilik hedefleyenler için planlı ve bilinçli bir yatırım stratejisi izlemek önem büyük taşıyor.