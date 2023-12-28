Emeklilik yaşı 2 ila 6 yıl geriye çekiliyor! 7 koşula uyana müjde saat 10.15’te geldi! 48, 50, 52 yaşınız girdiğiniz an...

Milyonlarca vatandaş için emekli olmak düzenli bir gelire sahip olmanın yanı sıra hayatın yeni bir evresine adım atmak anlamına geliyor. Pek çok kişi ne zaman emekli olabileceğini merak ederek hesaplamalar yapıyor. Ülkemizdeki mevzuat emeklilik için belirli yıl ve prim şartları öngörüyor. Ancak bazı durumlar bu süreci hızlandırabiliyor ve çalışanlara erken maaş alma imkanı sunuyor. Erken emeklilik hedefleyenler için planlı ve bilinçli bir yatırım stratejisi izlemek önem büyük taşıyor.
1. Kadın Çalışanlar İçin Büyük Fırsat
Kadın çalışanlar çocukları üzerinden ek prim kazanarak emekliliği hızlandırabiliyor. 3 çocuğa kadar yapılan borçlanmalar ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl, erken emekli olma imkanı sunuyor. Bu, özellikle yaş ve yıl şartını tamamlayan anneler için büyük bir avantaj.
2. Askerlik Borçlanması: Erkekler İçin Emeklilikte Erken Dönem
Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak hem yaşlarını geri çekebilir hem de ek prim kazanabilirler. Bu, en az 1 yaş erken emeklilik anlamına geliyor.