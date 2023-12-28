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Emeklilik yaşı 2 ila 6 yıl geriye çekiliyor! 7 koşula uyana müjde saat 10.15'te geldi! 48, 50, 52 yaşınız girdiğiniz an...

2024 yılında Türkiye'de emeklilik yaşı ve şartları, vatandaşların sıklıkla konuştuğu ve araştırdığı önemli konular arasında yer alıyor. Emeklilik, birçok kişinin hayatında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve emekliliğe ulaşmanın yolları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi, emeklilik için gerekli temel şartlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Ancak, bu sürelerin yanı sıra işe giriş tarihine göre belirlenen prim ödeme gün sayıları da emeklilik şartları arasında büyük bir önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 10:14 Güncelleme 28 Aralık 2023, 10:14
Emeklilik yaşı 2 ila 6 yıl geriye çekiliyor! 7 koşula uyana müjde saat 10.15’te geldi! 48, 50, 52 yaşınız girdiğiniz an...

Milyonlarca vatandaş için emekli olmak düzenli bir gelire sahip olmanın yanı sıra hayatın yeni bir evresine adım atmak anlamına geliyor. Pek çok kişi ne zaman emekli olabileceğini merak ederek hesaplamalar yapıyor. Ülkemizdeki mevzuat emeklilik için belirli yıl ve prim şartları öngörüyor. Ancak bazı durumlar bu süreci hızlandırabiliyor ve çalışanlara erken maaş alma imkanı sunuyor. Erken emeklilik hedefleyenler için planlı ve bilinçli bir yatırım stratejisi izlemek önem büyük taşıyor.

1. Kadın Çalışanlar İçin Büyük Fırsat

Kadın çalışanlar çocukları üzerinden ek prim kazanarak emekliliği hızlandırabiliyor. 3 çocuğa kadar yapılan borçlanmalar ile 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl, erken emekli olma imkanı sunuyor. Bu, özellikle yaş ve yıl şartını tamamlayan anneler için büyük bir avantaj.

2. Askerlik Borçlanması: Erkekler İçin Emeklilikte Erken Dönem

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak hem yaşlarını geri çekebilir hem de ek prim kazanabilirler. Bu, en az 1 yaş erken emeklilik anlamına geliyor.

3. Kısmi Emeklilik: 15 Yıl ve 3600 Gün Primle Emeklilik

Kısmi emeklilik, 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlara, yaş şartı gözetilmeksizin emeklilik imkanı sunuyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı bu yöntem için geçerli.

4. Yüzde 60 Sağlık Raporu: Malulen Emeklilik

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybeden çalışanlar, malulen emekli olabilirler. Bu durumda en az 1800 gün prim yeterli ve yaş şartı aranmıyor.

5. Vergi İndirimi: Engelli Çalışanlar İçin Emeklilik

En az yüzde 40 engelli olan çalışanlar, vergi indirimi alarak erken emeklilik hakkından yararlanabiliyorlar. Bu süre, 15 yıl 3600 günden başlayıp, işe giriş tarihine göre değişiyor.

6. Yıpranma Payı: Ağır İşlerde Çalışanlar İçin Avantaj

Ağır işlerde çalışanlar, yıpranma payı sayesinde sigortalılık sürelerine ek gün ekleyebilir ve yaş şartını düşürebilirler.

7. Anneye Prim: Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Emeklilik

Engelli çocuğa sahip anneler için, primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu, erken emeklilik için önemli bir fırsat sunuyor.

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