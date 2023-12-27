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BORÇLANMA ÜCRETLERİ 2024! Askerlik, doğum, staj borçlanması kaç TL oldu? Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri ne kadar oldu?

Türkiye'de askerlik ve doğum borçlanması, her yıl gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları kapsamında şekilleniyor. 2024 yılı için belirlenecek olan asgari ücret zammı, askerlik ve doğum borçlanması üzerindeki etkileriyle merak konusu oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları, sürecin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 16:04 Güncelleme 27 Aralık 2023, 16:04
BORÇLANMA ÜCRETLERİ 2024! Askerlik, doğum, staj borçlanması kaç TL oldu? Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri ne kadar oldu?

Türkiye'de yeni yıl öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2024 asgari ücret zammı, birçok sosyal yardım ve ödemenin de artışını beraberinde getiriyor. Askerlik ve doğum borçlanması, bu zamlardan biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar ve iş göremezlik ödeneği gibi birçok alandaki ödemelerde de yeni yılda artış yaşanacak.

BORÇLANMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2024?

2024 yılına ait asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, askerlik ve doğum borçlanması tutarlarında da bir değişiklik bekleniyor. Bilindiği üzere, bu borçlanma miktarları asgari ücretin yüzde 32'sine dayanarak hesaplanmakta. Yeni yıl itibarıyla asgari ücrette meydana gelecek artış, borçlanma tutarlarını da etkileyecektir.

2023 Doğum Borçlanması Tutarları

2023 sonuna kadar doğum borçlanması yapacak anneler için, en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları şu şekilde belirlenmişti:

1 çocuk için:

En düşük borçlanma: 720 gün x 143 TL/gün = 102.960 TL
En yüksek borçlanma: 720 gün x 1.073 TL/gün = 772.560 TL

2 çocuk için:
En düşük borçlanma: 1.440 gün x 143 TL/gün = 205.920 TL
En yüksek borçlanma: 1.440 gün x 1.073 TL/gün = 1.545.000 TL
3 çocuk için:

En düşük borçlanma: 2.160 gün x 143 TL/gün = 308.880 TL
En yüksek borçlanma: 2.160 gün x 1.073 TL/gün = 2.317.000 TL


Askerlik Borçlanması 2023 Tutarları



12 aylık askerlik için:
En düşük borçlanma: 365 gün x 143 TL/gün = 51.480 TL
En yüksek borçlanma: 365 gün x 1.073 TL/gün = 386.280 TL


18 aylık askerlik için:
En düşük borçlanma: 547.5 gün x 143 TL/gün = 77.220 TL
En yüksek borçlanma: 547.5 gün x 1.073 TL/gün = 576.420 TL


Doğum Borçlanması Nedir?
Doğum borçlanması, kadınların, çocuk doğumu sebebiyle ödeyemedikleri sosyal güvenlik primlerini, emeklilik haklarını korumak amacıyla borçlanma yoluyla telafi etmelerine olanak tanıyan bir sistemdir.

Askerlik Borçlanması Nedir?
Askerlik borçlanması, askerlik görevini yerine getiren bireylerin, bu süre zarfında ödeyemedikleri emeklilik primlerini, sonradan borçlanarak emeklilik haklarını güvence altına almalarını sağlayan bir uygulamadır. Bu sayede askerlik süresi, sigorta prim gün sayısına eklenebilmektedir.

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