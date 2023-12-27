BORÇLANMA ÜCRETLERİ 2024! Askerlik, doğum, staj borçlanması kaç TL oldu? Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri ne kadar oldu?

Türkiye'de yeni yıl öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2024 asgari ücret zammı, birçok sosyal yardım ve ödemenin de artışını beraberinde getiriyor. Askerlik ve doğum borçlanması, bu zamlardan biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar ve iş göremezlik ödeneği gibi birçok alandaki ödemelerde de yeni yılda artış yaşanacak.

BORÇLANMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2024? 2024 yılına ait asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, askerlik ve doğum borçlanması tutarlarında da bir değişiklik bekleniyor. Bilindiği üzere, bu borçlanma miktarları asgari ücretin yüzde 32'sine dayanarak hesaplanmakta. Yeni yıl itibarıyla asgari ücrette meydana gelecek artış, borçlanma tutarlarını da etkileyecektir.