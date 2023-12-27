BORÇLANMA ÜCRETLERİ 2024! Askerlik, doğum, staj borçlanması kaç TL oldu? Ocak ayı isteğe bağlı sigorta primleri ne kadar oldu?

1 çocuk için:
En düşük borçlanma: 720 gün x 143 TL/gün = 102.960 TL
En yüksek borçlanma: 720 gün x 1.073 TL/gün = 772.560 TL
2 çocuk için:
En düşük borçlanma: 1.440 gün x 143 TL/gün = 205.920 TL
En yüksek borçlanma: 1.440 gün x 1.073 TL/gün = 1.545.000 TL
3 çocuk için:
En düşük borçlanma: 2.160 gün x 143 TL/gün = 308.880 TL
En yüksek borçlanma: 2.160 gün x 1.073 TL/gün = 2.317.000 TL
Askerlik Borçlanması 2023 Tutarları
12 aylık askerlik için:
En düşük borçlanma: 365 gün x 143 TL/gün = 51.480 TL
En yüksek borçlanma: 365 gün x 1.073 TL/gün = 386.280 TL
18 aylık askerlik için:
En düşük borçlanma: 547.5 gün x 143 TL/gün = 77.220 TL
En yüksek borçlanma: 547.5 gün x 1.073 TL/gün = 576.420 TL
Doğum Borçlanması Nedir?
Doğum borçlanması, kadınların, çocuk doğumu sebebiyle ödeyemedikleri sosyal güvenlik primlerini, emeklilik haklarını korumak amacıyla borçlanma yoluyla telafi etmelerine olanak tanıyan bir sistemdir.
Askerlik Borçlanması Nedir?
Askerlik borçlanması, askerlik görevini yerine getiren bireylerin, bu süre zarfında ödeyemedikleri emeklilik primlerini, sonradan borçlanarak emeklilik haklarını güvence altına almalarını sağlayan bir uygulamadır. Bu sayede askerlik süresi, sigorta prim gün sayısına eklenebilmektedir.