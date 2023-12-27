Ticaret Bakanı Bolat Turkuvaz Medya’nın Türkiye ihracat seferberliği Zirvesi’nde konuştu: Piyasayı bozanla mücadele ederiz

SALGIN ENFLASYONU VURDU Ticaret Bakanı Ömer Bolat , bakanlığın çalışma alanının çok geniş olduğunu dış ticaretin yanı sıra iç ticarette de tüm sektörlerle ilgili düzenleme ve denetimin kendilerinin sorumluluğu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Türkiye 1973'ten 2004'e kadar çift haneli, 3 haneli enflasyonla boğuştu. 2004'ten itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu problem kökten ortadan kaldırıldı, tek haneli enflasyonla tanıştık. Bu 16-18 sene devam etti fakat Covid 19 salgınıyla beraber tüm dünya enflasyon gerçeğiyle tanıştı. Tüm dünyada 40 yıldır görülmeyen yüksek enflasyon yaşandı. Üretim, tedarik, lojistik zincirinde kopmalar oldu. Türkiye üretim ve tedarik üssü olarak Uzakdoğu'dan daha önemli bir üs olarak görülünce, Türkiye'den çok yoğun ihracat atağı başladı. Batılı ülkeler ithalat yaptılar, bu sefer mal azlığı nedeniyle içeride fiyatlarda sıçramalar oldu. Covid 19 tortularının başında fiyatlama davranış bozukluğu, vurguncu, karaborsacı, fırsatçı türde eğilimler iş hayatında etkin olmaya başladı. Ve hem bir yanda enflasyonla mücadele hem de damarlardan giren virüs gibi bu şekilde haksız ticari uygulamalara yönelenlerle mücadele dönemi başlamış oldu."



FELAKET TELLALLARINA BAKMAYIN

Bu yıl dünyada talebin düştüğünü belirten Bakan Bolat, 6 Şubat depremine de dikkat çekti. Bolat, şöyle konuştu: "İhracatta ilk 2 ay yüzde 8 kayıpla başlamıştık, ama artıda bitireceğiz. İthalatımızda geçen yılın aynı aylarına göre gerileme var, ihracatta da son 5-6 aydır geçen yılların aynı aylarına göre artışla ilerledik. İlk yarıda kaybettiğimiz miktarları geri aldık. 2024'ten umutluyuz. Dünyadaki siyasi ekonomik tablo belli, ama buna rağmen biz azimle şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yılın ikinci yarısında makro hedeflerin hepsi tuttu. İstihdamda 32 milyona geldik, işsizlik oranı yüzde 8.5'e geriledi. Kriz ya da felaket tellallığı yapanlara kanmamak lazım, umutla ileriye bakmak lazım. Dışarıdan muazzam güçlü Türkiye görüntüsü var. Ümitle ileriye bakalım, yarınlarımız çok daha esenlik ve hayırlı olacak."



DENETİMLER İŞE YARADI

Bakan Bolat, 2023 yılında yapılan denetimlere ilişkin sonuçları da şöyle paylaştı: "İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün fahiş fiyat, stokçulukla mücadele çabaları kapsamında bu yıl şu ana kadar 538 milyon liralık bir cezai işlem uygulandı. 16 bin işletme ve yüz binlerce ürün denetlendi. Tüketicinin Korunması ve Ürün Denetimi Genel Müdürlüğü de aldatıcı reklamlar, tüketiciye zarar veren ticari uygulamalar, güvensiz ürünlere karşı denetimlerle de şu ana kadar 667 milyon lira ceza uygulandı. Yüz binlerce işletme denetlendi. Bölgelerde, illerde Ticaret Müdürlüğü ekiplerimiz bu görevleri yapıyor. Ayrıca bakanlığımızın teftiş kurulundaki 430'un üzerinde müfettişimizin hepsi sahada görev başındalar. Rekabet Kurulu da çok büyük çaba içinde. Orada da soruşturmalar neticesinde 2 milyar 350 milyon liralık ceza uygulaması söz konusu oldu." Ortak fiyatlama davranışları içine girenleri öncelikle ikna yoluyla geri adım attırmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Bolat, bu sayede çimento ve hazır beton sektöründe fiyatların düşüş eğilimine girdiğini dile getirdi.



GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorluğunu Halk Bankası, Sanko, Türk Telekom ve Ziraat Bankası üstlenirken; Papara, Gülsan, Oba Makarna co-sponsor olarak, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Mahmood Coffee, Mutlu Makarna, Özun Gıda, Post Halı, Volkan Group, Voxx Carpet ve GAİB ise destek sponsoru olarak yer aldı.