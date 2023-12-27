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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, net konuştu: "Yüksek enflasyon dönemi bitecek"

TBMM Genel Kurulu'nda yaklaşık 2 haftadır devam eden bütçe maratonu sona erdi ve 2024 yılı bütçesi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin son gün görüşmelerinde şu mesajları verdi: "Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon sürekli güçlenen bir düşüş trendine girmiştir. Aylık bazda enflasyonunda bir ivme kaybı olduğunu görüyoruz." İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli TAKVİM ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, net konuştu: Yüksek enflasyon dönemi bitecek

TBMM Genel Kurulu'nda yaklaşık 2 haftadır devam eden bütçe maratonu sona erdi ve 2024 yılı bütçesi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin son gün görüşmelerinde şu mesajları verdi: "Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon sürekli güçlenen bir düşüş trendine girmiştir. Aylık bazda enflasyonunda bir ivme kaybı olduğunu görüyoruz. Yıllık bazda ise 2024'ün ikinci yarısında belirgin bir düşüş bekliyoruz. Yaz aylarında hesaplara girmiş olan o yüksek enflasyon dönemi gelecek yılın ortalarında hesabımızdan çıkmış olacak."


YARGITAY'DAN TEBLİGAT KARARI
Yargıtay 7'nci Ceza Dairesi, evde olmayan kişinin tebligatını teslim alan muhtarın, tebligatı ilgili kişiye teslim etmemesi nedeniyle adli para cezasına çarptırılmasına yönelik kararı bozdu. Kararda, Tebligat Kanunu'na göre köy muhtarının muhatap adına kendisine tebligat yapılacak kişilerden olmadığına, kendisine teslim edilen tebligat evrakını sadece muhafaza etmekle mükellef olduğuna, ilgilisine götürüp verme yükümlülüğünün bulunmadığına dikkat çekildi.

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