Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, net konuştu: "Yüksek enflasyon dönemi bitecek"

TBMM Genel Kurulu'nda yaklaşık 2 haftadır devam eden bütçe maratonu sona erdi ve 2024 yılı bütçesi kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçenin son gün görüşmelerinde şu mesajları verdi: "Ağustos ayından itibaren aylık enflasyon sürekli güçlenen bir düşüş trendine girmiştir. Aylık bazda enflasyonunda bir ivme kaybı olduğunu görüyoruz. Yıllık bazda ise 2024'ün ikinci yarısında belirgin bir düşüş bekliyoruz. Yaz aylarında hesaplara girmiş olan o yüksek enflasyon dönemi gelecek yılın ortalarında hesabımızdan çıkmış olacak."