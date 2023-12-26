Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü.
Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün saat 15.00 itibarıyla başlandı.
TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci artık geride kalırken Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimat sonrası hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve SGK ödeme takvimi için harekete geçecek.
DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK
İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,
Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,
Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.
İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.
Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.
ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE ÖDEMELER TAMAMLANDI
Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ AÇIKLAMASI
Çalışan emekliye ikramiye tarihi konusunda konuşan Bakan Işıkhan, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 2 gün içinde yatırılması konusunda çalışmaları tamamladıklarını söylemişti.
Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullanmıştı:
"EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık.