



ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci artık geride kalırken Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimat sonrası hummalı çalışma başladı. Düzenleme Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve SGK ödeme takvimi için harekete geçecek.





DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,

Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,

Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.





İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLER DE YARARLANACAK

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.



Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.