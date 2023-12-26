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Yeni asgari ücret açıklandı mı son dakika? 26 Aralık Bugün asgari ücret açıklanır mı? 2024 NET 17 bin 103, BRÜT 20 bin 121...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı merakla bekleniyor. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmezken gözler 3. ve son toplantıya çevrildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 55'leri bulabileceği konuşuluyor. Peki Yeni asgari ücret açıklandı mı son dakika? 26 Aralık Bugün asgari ücret açıklanır mı? 2024 Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 06:56 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:01
Yeni asgari ücret açıklandı mı son dakika? 26 Aralık Bugün asgari ücret açıklanır mı? 2024 NET 17 bin 103, BRÜT 20 bin 121...

''Yeni asgari ücret açıklandı mı son dakika? 26 Aralık Bugün asgari ücret açıklanır mı?'' soruları yeni yıl yaklaşırken en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Her yıl Ocak ayında zamlanan asgari ücretin 2024 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yeni hesaplamalar yapıldı buna göre eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. İşte detaylar...

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 18 Aralık'ta yapıldı. Komisyon 3. toplantısını yeni haftada yapacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu son olarak yaptığı açıklamada asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

BU FORMÜLLERE DİKKAT!

Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak.

Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.

FORMÜLLERE GÖRE NE OLACAK?

Yüzde 30 zamlı

Net asgari ücret: 14.823,02 TL
Brüt asgari ücret: 17.438,85 TL
İşverene maliyeti: 20.490,65 TL

Yüzde 40 zamlı:

Net ücret: 15.963,25 TL

Brüt ücret: 18.780,30 TL

İşverene maliyeti: 22.066,86 TL

Yüzde 45 zamlı:

Net ücret: 16.533,37 TL

Brüt ücret: 19.451,02 TL

İşverene maliyeti: 22.854,96 TL

Yüzde 50 zamlı:

Net ücret: 17.103,49 TL

Brüt ücret: 20.121,75 TL

İşverene maliyeti: 23.643,06 TL

Yüzde 55 zamlıNet asgari ücret: 17.673,60 TL

Brüt asgari ücret: 20.792,47 TL
İşverene maliyeti: 24.431,16 TL

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