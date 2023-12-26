Yeni asgari ücret açıklandı mı son dakika? 26 Aralık Bugün asgari ücret açıklanır mı? 2024 NET 17 bin 103, BRÜT 20 bin 121...

'' Yeni asgari ücret açıklandı mı son dakika? 26 Aralık Bugün asgari ücret açıklanır mı?'' soruları yeni yıl yaklaşırken en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Her yıl Ocak ayında zamlanan asgari ücretin 2024 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yeni hesaplamalar yapıldı buna göre eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. İşte detaylar...

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu son olarak yaptığı açıklamada asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.