Çalışan emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman yatacak? 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri...

Son dakika emekli ikramiyesi haberleri... Milyonlarca çalışan emekliye 5000 TL ödenecek. Çalışmayan emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi11-14 Kasım tarihleri arasında ödendi. Başkan Erdoğan çalışan emeklilere de 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti. Peki Çalışan emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman yatacak? 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emekliye ikramiye ödemeleriyle ilgili, "EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık." açıklamasında bulundu.

Ödemelerin yıl bitmeden hesaplara yatırılmasına bekleniyor. TBMM Genel Kurulu'nda Torba Kanunun Salı en geç Çarşamba günü kabul edilmesi beklenirken kararın ardından Perşembe en geç Cuma günü ikramiye ödemelerinin hesaplara yatırılması öngörülüyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.