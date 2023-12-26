Çalışan emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman yatacak? 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri...

Son dakika emekli ikramiyesi haberleri... Milyonlarca çalışan emekliye 5000 TL ödenecek. Çalışmayan emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi11-14 Kasım tarihleri arasında ödendi. Başkan Erdoğan çalışan emeklilere de 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti. Peki Çalışan emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman yatacak? 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emekliye ikramiye ödemeleriyle ilgili, "EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık." açıklamasında bulundu.
Ödemelerin yıl bitmeden hesaplara yatırılmasına bekleniyor. TBMM Genel Kurulu'nda Torba Kanunun Salı en geç Çarşamba günü kabul edilmesi beklenirken kararın ardından Perşembe en geç Cuma günü ikramiye ödemelerinin hesaplara yatırılması öngörülüyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
'' 5 BİN LİRA ÖDEME YAPILACAK ''
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un açıklamasına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ödenen emekli ikramiyesinden ikinci etapta 4 milyon 688 bin 945 kişi yararlananacak:
"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır.
Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."