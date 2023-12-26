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Çalışan emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman yatacak? 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri...

Çalışan emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. 4 milyonun üzerinde vatandaşın yararlanacağı ikramiyenin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Konuyla ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte son durum.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 08:28 Güncelleme 26 Aralık 2023, 08:57
Çalışan emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman yatacak? 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete’de yayımlandı mı? 4A, 4B, 4C ödeme tarihleri...

Son dakika emekli ikramiyesi haberleri... Milyonlarca çalışan emekliye 5000 TL ödenecek. Çalışmayan emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi11-14 Kasım tarihleri arasında ödendi. Başkan Erdoğan çalışan emeklilere de 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti. Peki Çalışan emekliye 5000 TL yattı mı, ne zaman yatacak? 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emekliye ikramiye ödemeleriyle ilgili, "EYT kapsamında düzenlemeden faydalanan kişi sayısı bugün itibarı ile yaklaşık 2 milyon. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri 2 gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık." açıklamasında bulundu.

Ödemelerin yıl bitmeden hesaplara yatırılmasına bekleniyor. TBMM Genel Kurulu'nda Torba Kanunun Salı en geç Çarşamba günü kabul edilmesi beklenirken kararın ardından Perşembe en geç Cuma günü ikramiye ödemelerinin hesaplara yatırılması öngörülüyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

'' 5 BİN LİRA ÖDEME YAPILACAK ''

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un açıklamasına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ödenen emekli ikramiyesinden ikinci etapta 4 milyon 688 bin 945 kişi yararlananacak:

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır.

Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."

BAŞJAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" diyerek müjdeyi vermişti.

"Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim."

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.

ÖDEMELER NEREYE YAPILIYOR?

5 bin liralık ikramiyenin ödenmesiyle ilgili ek yasal düzenleme Meclis'te görüşülen torba yasaya eklendi. 86 maddelik torba yasanın ilk 43 maddesi ile birlikte ikramiye yasası da geçti. Ancak yasanın kalan 43 maddesinin de çıkmasıyla yürürlüğe girecek. Bütçe görüşmeleri için ara verilen torba yasa önümüzdeki hafta yasalaşacak.

Yasal düzenleme ayın 29'una kadar çıkacak. Eğer 29'una kadar çıkarsa ödemelerin Ocak ayının başında yapılması bekleniyor. Ama 29 Aralık'tan önce çıkma durumu olursa yıl başından önce ödenme ihtimali bulunuyor.

İkramiyeler emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek yok. Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılacak.

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