İhracat Seferberliği Zirvesi Gaziantep’te: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla yapılacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Gaziantep'te Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun açılış konuşmasından sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de konuşma yapacağı zirvede, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak.
YENİ FIRSATLAR TARTIŞILACAK
'2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar' panelinde Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu konuşacak.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İGE Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in katıldığı ikinci panelde ise 'Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı' tartışılacak.