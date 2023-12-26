İhracat Seferberliği Zirvesi Gaziantep’te: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla yapılacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi bugün Gaziantep'te Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun açılış konuşmasından sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de konuşma yapacağı zirvede, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak.