BIST 100 endeksi , güne 31 puan ve yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.526,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.208,14, en yüksek 7.526,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,87 azalışla 7.264,87 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,88, hizmetler endeksi yüzde 3,98, sanayi endeksi yüzde 4,58, teknoloji endeksi yüzde 5,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 282,12 puan ve yüzde 3,44 kayıpla 7.925,42 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 1'i prim yaptı, 98'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.