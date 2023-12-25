SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TOKİ Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı! Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm projesi başvuru şartları

'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası' ile ilgili başvuru bilgileri büyük bir ilgi görüyor. Başkan Erdoğan'ın "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü projemize start veriyoruz." açıklamasının ardından, İstanbul TOKİ Yarısı Bizden kampanyasına dair başvuru şartları ve süreci merak ediliyor. Peki Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm projesi başvuru şartları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 09:58 Güncelleme 25 Aralık 2023, 09:58
TOKİ Yarısı Bizden kampanyası başvuru ekranı! Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Kentsel dönüşüm projesi başvuru şartları

Yarısı Bizden kampanyası hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü projemize start veriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda başvuru için şartlar ve detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları nedir? Kentsel dönüşüm projesine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada "İstanbul'da yüzyılın dönüşümü projemize start veriyoruz. Hedefimiz 5 yılda 600 bini acil olmak üzere 1.5 milyon üzere riskli bölümü dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü"

Kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı ve taşınma parası dahil 'Yarısı Bizden' kampanyası için 20 soru 20 cevap yayınlandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

1. BU KAMPANYA KAPSAMINDA KAÇ KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK?
İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. KAMPANYA SADECE İSTANBUL'DA MI YAPILACAK?
Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. BAŞVURUDA ÜCRET ÖDENECEK Mİ?
Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

5. FAZLA BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA NE YAPILACAK?
Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.

6. BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?
Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

7. BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?
2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

8. 2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?
Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

9. BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?
Yapabilir.

10. HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?
Yapabilir.

11. KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?
Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

12. YAPIMDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI?
Yapılacaktır.

13. BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI?
Olmayacak.

14.BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK?
Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

15. DAHA ÖNDE RİSKLİ YAPI OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILAN BİNALAR KAMPANYAYA DAHİL MİDİR?
Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

16. YENİ BİNA KAÇ KATLI OLACAK?
Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

17. KAPALI OTOPARK YAPILACAK MI?
Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

18.DAİREMİZİ BOŞALTTIĞIMIZ SÜRE İÇERİSİNDE KİRA DESTEĞİ OLACAK MI?
Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

19. BAŞVURUMU YAPTIM, SÜRECİMİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?
Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

20.SİTEDE OTURUYORUZ, YÖNETİMİN Mİ YOKSA MALİKLERİN Mİ BAŞVURMASI GEREKİYOR?
Başvuruyu sadece malikler yapabilir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Pedofili sitesi Ekşi Sözlük’te şehitlere ve ailelerine akılalmaz hakaretler! İslam’ı ve Müslümanları hedef aldılar | Soruşturma başlatıldı! 1 kişi adresinde yakalandı
Türkiye’nin en büyük ikinci pisti! Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeni pistini Başkan Erdoğan açacak
Casper
SON DAKİKA