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SGK ile erken emeklilikte dönüş bileti açıklandı! 45-48 yaş aralığı için EYT'siz yıl ve gün tablosu çıktı! Primsiz, vergisiz...

Günümüzde, emeklilik sistemi sürekli olarak güncelleniyor ve geliştiriliyor. Son olarak, tamamlayıcı emeklilik destekleri ve malul aylığı alanlara yönelik işe dönüş yollarıyla ilgili önemli değişiklikler yapılacak. İşte primsiz ve vergisiz malulen emeklilik hakkında merak edilen soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 13:54 Güncelleme 25 Aralık 2023, 13:54
SGK ile erken emeklilikte dönüş bileti açıklandı! 45-48 yaş aralığı için EYT’siz yıl ve gün tablosu çıktı! Primsiz, vergisiz...

Yılın başlamasıyla birlikte, Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli değişikliklere gidileceği açıklandı. Yapılan düzenlemelerle birlikte, emeklilerin refahını artırmayı hedefleyen adımlar atılıyor. İşte, yeni yılda hayata geçirilecek emeklilik reformunun detayları...

Bu kapsamda sürekli iş göremezlik geliri, maluliyet aylığı alanların yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek. Sağlık sorunları nedeniyle 'malulen ve engelli hakkıyla' emekli olunabiliyor. Primsiz, vergisiz malulen emeklilik için gerekli koşullar başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:



MALULEN EMEKLİLİK BÜTÜN SİGORTA KOLLARINI KAPSAR MI?

Maluliyet tespitinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı bulunmuyor. Ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısı borçlanma ile tamamlanabiliyor.



SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE ERKEN EMEKLİLİK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
Meslekte çalışma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybetme durumunda sürekli gelir kaybına neden olan fizyolojik bir risk olarak tanımlanan malullük durumunda erken emeklilik mümkün.

Malulen emekli olamayan engelli hakkıyla da emekliliğe hak kazanabilir. Malulen emekli olmak için gerekli sigortalılık süresi, prim koşulunu yerine getiremeyen engellilik tespiti yaptırarak emekli olabilir. Bunun için bağlı olunan sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünün ilgili servislerine başvuru yapılabilir. Geçici malul aylığının kalıcı olması için bir hastalık nedeniyle çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olduğuna dair sağlık raporu gerekiyor. Rapor için sosyal güvenlik merkezine başvurarak yetkili hastanelere sevk isteniyor.



HANGİ SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE MALUL AYLIĞI BAĞLANIR?
SGK, malulen emeklilik için liste yayınlıyor. Kanserin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, beyin tümörleri, MS, Parkinson, Alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları, zeka gerilikleri, bipolar bozukluk, AIDS, tüberküloz, kalp, böbrek, akciğer nakli, görme azlığı, denge bozuklukları, işitme kaybı, organ kaybı ve solunum sistemi hastalıkları sıralarda yer alıyor.

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