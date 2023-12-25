Kamu bankasından yeni yıl kampanyası! 2 milyon TL konut kredisi 120 ay vadeli olarak alınacak! Aylık taksit tutarı...

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

ZİRAAT BANKASI 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA!

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenlere avantajlı bir kredi paketi sunuyor. Bankanın 2 milyon TL kredi paketi, %3,89 faiz oranıyla ve 120 aya kadar vadeli olarak tasarlandı. Ancak, bu paket sadece bireysel değil, aynı zamanda ortak konut kredisi çekmek isteyenlere de hitap ediyor.

Ortak konut kredisi paketi, 5 kişiye kadar ortak ödeme yapma imkanı sunarak konut sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor.