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Kamu bankasından yeni yıl kampanyası! 2 milyon TL konut kredisi 120 ay vadeli olarak alınacak! Aylık taksit tutarı...

Ev sahibi olma hayali kuranlara müjde! Ziraat Bankası, yılın son fırsat kampanyası kapsamında konut sahibi olmak isteyenlere özel bir kredi fırsatını duyurdu. Türkiye'nin köklü kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 14:29 Güncelleme 25 Aralık 2023, 14:29
Kamu bankasından yeni yıl kampanyası! 2 milyon TL konut kredisi 120 ay vadeli olarak alınacak! Aylık taksit tutarı...

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine müjdeli bir haberle geldi. Banka, 2 milyon TL'ye kadar olan konut kredisi paketini %3,89 faiz oranıyla ve 120 aya kadar vadeli olarak sunarak, ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere uygun bir finansman imkanı sağlıyor.

Ortaklaşa Konut Alımlarında Bankanız Yanınızda!

Ortak Konut Kredimize hemen başvurun, birden çok kişinin gelir beyanıyla yüksek tutarlarda taksitleri kolayca ödeme imkânlarından yararlanın.

Özellikleri

Düzenli geliri bulunan en az 2, en fazla 5 kişinin bir araya gelerek konut alımları kredilendirilebilmektedir.

Ortaklardan biri, birkaçı ya da tümüne kullandırılabilmektedir.

Kredi tutarı, satın alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporundaki değeri üzerinden, BDDK tarafından belirlenen azami kredi tutarlarına/oranlarına göre belirlenmektedir.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Şubelerimizce gerekli görülmesi hâlinde ek teminat istenebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.

ZİRAAT BANKASI 2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ HESAPLAMA!

Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyenlere avantajlı bir kredi paketi sunuyor. Bankanın 2 milyon TL kredi paketi, %3,89 faiz oranıyla ve 120 aya kadar vadeli olarak tasarlandı. Ancak, bu paket sadece bireysel değil, aynı zamanda ortak konut kredisi çekmek isteyenlere de hitap ediyor.

Ortak konut kredisi paketi, 5 kişiye kadar ortak ödeme yapma imkanı sunarak konut sahibi olmayı daha erişilebilir kılıyor.

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