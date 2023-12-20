Emekliye ikramiye haftaya tamam: 5 bin TL’nin takvimi belli oldu! Kim, ne kadar alacak?

KİMLER ALACAK? Ekim ödeme döneminde gelir/ aylık ödenen çalışmayan emekliler ve çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın dul ve yetimler ikramiyeyi 11-14 Kasım tarihleri arasında almıştı. Çalışmayan emeklilere 5 bin lira, ölüm aylığı alanlara hisseleri oranında, iki aylık birden alanlara en fazla ödeme yapılan dosya üzerinden ödeme yapıldı. Bu ödemeden yararlanamayan çalışan emekliler ise yeni düzenleme kapsamında 5 bin lirayı alabilecek.

4.7 MİLYON KİŞİ ALACAK

Sayıları yaklaşık 4.7 milyon olan çalışan emekliler de bu ikramiyeden yararlanabilecek. Bu arada eşinden aldığı ölüm aylığı kapsamında ikramiye verilen çalışan emeklilerin, yeni düzenleme kapsamında ödemelerinin 5 bin liraya tamamlanıp tamamlanmayacağı da merak konusu oldu. Konunun yönetmelik ile belirleneceği ifade ediliyor.