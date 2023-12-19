KOBİ’lere yeşil dönüşüm desteği! 450 milyon dolarlık desteğin kapısı açılacak

İşletmelerin yeşil dönüşümünü verimli şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Yeşil Sanayi Projesi devreye alındı. Dünya Bankası iş birliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen program kapsamında KOBİ'lere 450 milyon dolar destek sağlanacak.
MENTÖR DESTEĞİ DE VAR
KOSGEB tarafından 250 milyon dolarlık bütçe KOBİ'lerin kullanımına aktarılacak. Bu kapsamda 'Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı' ile KOBİ'lerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon, 'Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı' ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlanacak projelere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak.
Projenin TÜBİTAK ayağında ise 3 çağrı var. 'Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı' ile iş modellerini, tedarik zincirlerini, ürün ve hizmetlerini yeşil dönüşüme uyumlu hale getirmek isteyen KOBİ'lere mentörlük desteği verilecek. 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı' ile yeşil dönüşüme yönelik teknolojik çözümlerin ticarileşmesini kolaylaştıracak projelere 22.5 milyon liraya kadar kaynak aktarılacak. 'SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı' ile ise yeşil büyümeye katkı verecek katma değerli ürünler için teknoloji platformları oluşturulacak.