KOBİ’lere yeşil dönüşüm desteği! 450 milyon dolarlık desteğin kapısı açılacak

MENTÖR DESTEĞİ DE VAR

KOSGEB tarafından 250 milyon dolarlık bütçe KOBİ'lerin kullanımına aktarılacak. Bu kapsamda 'Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı' ile KOBİ'lerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon, 'Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı' ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlanacak projelere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak.