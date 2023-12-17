TÜRK-İŞ’ten işçiye vergi kolaylığı mektubu

Tüm kazanç unsurlarına sağlanan gayrisafi gelirden giderler düşülerek bulunacak "safi kazanç" üzerinden vergileme hükmünden ücretlilerin de yararlandırılmasını istenen mektupta, "Ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilerek; sağlık, eğitim, yol, kira ve ısınma giderlerinin yanı sıra sağlanan tüm diğer sosyal yardım kalemlerinin de mümkün olduğunca SGK prim matrahına dahil edilmemesi ve gelir vergisinden istisnasının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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