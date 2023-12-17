TÜRK-İŞ’ten işçiye vergi kolaylığı mektubu

TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini, tüm sosyal yardım kalemlerinin de mümkün olduğunca SGK prim matrahına dahil edilmemesini istedi.
TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini, tüm sosyal yardım kalemlerinin de mümkün olduğunca SGK prim matrahına dahil edilmemesini istedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TBMM'deki parti grup başkanvekillerine mektup gönderdi.
Söz konusu mektupta, ücret gelirlerinin yüzde 15'lik dilimi daha erken aştığına ve ardından yüzde 20 ve 27'lik dilimlerin de daha çabuk vergilendirildiğine yer verildi.
Tüm kazanç unsurlarına sağlanan gayrisafi gelirden giderler düşülerek bulunacak "safi kazanç" üzerinden vergileme hükmünden ücretlilerin de yararlandırılmasını istenen mektupta, "Ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilerek; sağlık, eğitim, yol, kira ve ısınma giderlerinin yanı sıra sağlanan tüm diğer sosyal yardım kalemlerinin de mümkün olduğunca SGK prim matrahına dahil edilmemesi ve gelir vergisinden istisnasının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.