SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakanlık harekete geçti: Sahte içkiye üçlü kıskaç!

Tarım Bakanlığı Etil Alkol Takip Sistemi ile yasa dışı alkollü içki üretimi ile mücadele başlattı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Aralık 2023 Güncelleme 17 Aralık 2023, 06:59
Bakanlık harekete geçti: Sahte içkiye üçlü kıskaç!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nca oluşturulan Etil Alkol Takip Sistemi (EATS) ile yasa dışı alkollü içki üretimiyle mücadele güçlendiriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığının üzerinde çalıştığı EATS ile sahte alkollü içki üretimi ve bundan kaynaklanan can kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yasa dışı alkollü içki üretimiyle mücadelede kapsamında 3 kademeden oluşan sistem, üretim miktarının yerinde tespiti, ticaretin tek platform üzerinden yapılması ve dağıtımının izlenmesi aşamalarını kapsıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, EATS'ın en önemli hedeflerinden birinin sahte içki kaynaklı can kayıplarının önüne geçmek olduğunu belirterek, bu noktada kayıt dışılığın engellenmesini amaçladıklarını bildirdi.

İHRACATTA HEDEF 257 MİLYAR DOLAR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın 257 milyar dolarlık bir ihracatla kapatılacağını belirtti. Bolat, "İhracatımızı 2024 yılında 267 milyar dolara, 2026 yılında ise 302 milyar dolara çıkartacağız" dedi. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele etmek için birçok düzenlemeyi yürürlüğe koyduklarını anlatan Bolat, "Bu kapsamda yaptığımız denetimler sonucu 1,2 milyar TL idari para cezası uyguladık" diye konuştu.



İLAÇTA KUR DEĞİŞTİ
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, güncel bir Euro değeri yüzde 25 arttırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Güncel Euro değeri daha önce 14 lira olarak uygulanıyordu. Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 60 lira 51 kuruş, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 kuruş oldu. Karar 25 Aralık 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.



KONUT SATIŞI ARAZİYE KAYDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Uzmanlar yıllık konut satışının 1 milyonu geçeceğini belirterek, son dönemde vatandaşın konut yerine araziye yöneldiğini ve bu alandaki satışların arttığını belirtti.

GABAR'DA ÜRETİM ARTTI
Şırnak'ın dağlarında sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte petrol keşifleri de hızlandı. Bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrasında günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. Gabar Dağında Şehit Astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adlarının verildiği bu iki sahada günlük yaklaşık 30 bin varil petrol üretimi seviyesine ulaşıldı. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

43 ŞEHİR BAĞLANIYOR
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hafta içi yapılan Ankara- Kırıkkale- Delice Otoyolu ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat'ın, Antalya-Alanya Otoyolu için de Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin verdiğini bildirdi. Uraloğlu, söz konusu otoyolun, Marmara-Doğu Anadolu, Ege- Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergahında yer alan önemli bir köprü niteliği taşıyacağına dikkati çekti.

TÜRK TELEKOM'DAN GENÇLERE DESTEK
Türk Telekom'un gençlik markası Selfy yenilenen 'Her Anın Sponsoru' mottosuyla; giyimden bilet indirimine kadar hayatın birçok alanında gençlere yönelik avantajlar sunuyor.

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Merkezinde insan bulunan her konu bizim için öncelikli. Gençlik markamız Selfy'nin yenilediğimiz 'Her Anın Sponsoru' mottosuyla, bol internetli ve sınırsız içerikli tarifeler, esnek paketler, giyimden kahveye, oyundan hobiye, konserden otobüs biletine kadar birçok alanda avantajlar sunuyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle şehirlere ayrı bir renk kattığımız markamızla, gençlerin her anında onların yanlarında oluyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Scholz’un kahve daveti pahalıya patladı! 26 ülke, onay mührü bastı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
SON DAKİKA