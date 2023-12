Bakanlık harekete geçti: Sahte içkiye üçlü kıskaç!

KONUT SATIŞI ARAZİYE KAYDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Uzmanlar yıllık konut satışının 1 milyonu geçeceğini belirterek, son dönemde vatandaşın konut yerine araziye yöneldiğini ve bu alandaki satışların arttığını belirtti.

GABAR'DA ÜRETİM ARTTI

Şırnak'ın dağlarında sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte petrol keşifleri de hızlandı. Bölgede yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrasında günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. Gabar Dağında Şehit Astsubay Esma Çevik ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adlarının verildiği bu iki sahada günlük yaklaşık 30 bin varil petrol üretimi seviyesine ulaşıldı. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.



43 ŞEHİR BAĞLANIYOR

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hafta içi yapılan Ankara- Kırıkkale- Delice Otoyolu ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat'ın, Antalya-Alanya Otoyolu için de Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin verdiğini bildirdi. Uraloğlu, söz konusu otoyolun, Marmara-Doğu Anadolu, Ege- Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergahında yer alan önemli bir köprü niteliği taşıyacağına dikkati çekti.



TÜRK TELEKOM'DAN GENÇLERE DESTEK

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy yenilenen 'Her Anın Sponsoru' mottosuyla; giyimden bilet indirimine kadar hayatın birçok alanında gençlere yönelik avantajlar sunuyor.

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Merkezinde insan bulunan her konu bizim için öncelikli. Gençlik markamız Selfy'nin yenilediğimiz 'Her Anın Sponsoru' mottosuyla, bol internetli ve sınırsız içerikli tarifeler, esnek paketler, giyimden kahveye, oyundan hobiye, konserden otobüs biletine kadar birçok alanda avantajlar sunuyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle şehirlere ayrı bir renk kattığımız markamızla, gençlerin her anında onların yanlarında oluyoruz" dedi.